Lời khai của nghi phạm đâm vợ tử vong ở TP Cần Thơ

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Nhì (44 tuổi, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) về hành vi “Giết người”.

Bị can Huỳnh Văn Nhì. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 21h ngày 28/8, bà N.T.V. ngủ cùng con gái tại một căn nhà ở ấp An Thường, xã An Thạnh. Huỳnh Văn Nhì là chồng bà V., ngủ tại khu vực phía trước nhà.

Khoảng 0h05 ngày 29/8, Nhì đi vào nơi bà V. đang ngủ, dùng tay bóp cổ rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nhì rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Thạnh nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh vụ việc, rà soát các thông tin liên quan, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy tìm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định hướng lẩn trốn của Nhì và tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 10h ngày 29/8, công an bắt giữ Nhì khi nghi phạm đang lẩn trốn trong một vườn dừa, cách hiện trường khoảng 2km.

Trước đó, Nhì đã dùng dao tự gây thương tích ở vùng bụng nhằm tự sát nhưng không thành.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nhì khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.