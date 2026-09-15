Lời khai của kẻ dùng dao gây án mạng ở xã Phước Hải, TPHCM

Đối tượng Nguyễn Trí Hào tại cơ quan Công an

Ngày 15-9, Công an TPHCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Trí Hào (sinh năm 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải) – là đối tượng đã dùng dao tấn công nhiều người trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 20 ngày 13-9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông P.H.T. (sinh năm 1954) ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 3 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Trí Hào và chị P.T.M.H. (sinh năm 1998, con gái ông T.) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai, sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên trong lòng oán giận.

Ngày 13-9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H. tìm người yêu cũ, thời điểm này chị H. không có nhà. Khi gặp ông P.H.T., bà L.T.M. (sinh năm 1958, vợ ông T.) và anh N.V.L. (sinh năm 1992, anh rể chị H.); Hào đã dùng dao tấn công. Hậu quả, ông P.H.T. tử vong tại hiện trường; bà M. và anh L. bị nhiều vết thương, được đưa đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.