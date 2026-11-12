Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Trước đó, lúc 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (SN 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (SN 2002, hiện đang cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Chúc Kim Hương bị bắt giữ khẩn cấp.

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Khu vực hiện trường vụ án.

Tại Cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Chúc Kim Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Chúc Kim Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong…

Chúc Kim Hương tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Hương đã chôn giấu thi thể chị Q. tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.