Lời khai của gã 'xe ôm' sàm sỡ người phụ nữ cao tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, ngày 5/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, cơ quan công an xác định người đàn ông xuất hiện trong đoạn video là Liễu Văn Thị.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5/11, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà T.T.T. (65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe về bến xe Giáp Bát.

Đối tượng Liễu Văn Thị. Ảnh: CACC

Tại đây, bà T. gặp Thị, người làm nghề lái xe ôm, cùng một số người khác đang đứng chờ khách.

Do đã quen biết nhau từ trước, Thị hỏi bà T. đi đâu. Khi biết người phụ nữ đang chờ xe buýt về bến xe Giáp Bát, Thị bất ngờ tiến đến từ phía sau, ôm chặt bà T.

Theo lời trình bày của bà T. và tài liệu xác minh ban đầu, trong lúc ôm giữ người phụ nữ, Thị đã dùng tay sàm sỡ nạn nhân.

Đáng chú ý, toàn bộ sự việc bị một số người dân chứng kiến, dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, bà T. cho biết đã quen biết Thị từ đầu năm 2025. Nạn nhân cũng đã làm đơn đề nghị cơ quan công an xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Thị khai nhận hành vi của mình, đồng thời cho rằng ban đầu chỉ có mục đích trêu đùa bà T.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.