Lời khai của gã chồng tưới axit vào vợ cũ trước mặt con gái

Do luôn nghi ngờ vợ ngoại tình, Thông và vợ cũ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Thông đã mua sẵn 1 can axit với mục đích đe dọa vợ...

Ngày 28/3, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đang tạm giữ Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị H. (SN 1985, trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) cũng là vợ cũ của Thông.

Theo đó, vào chiều ngày 24/3, vì mâu thuẫn, Thông đã nhẫn tâm lấy can axit tưới vào người chị H. ngay trước mặt bố vợ và cô con gái mới chỉ 8 tuổi. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên mọi người không kịp can ngăn. Chị H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị thương toàn thân và đang được điều trị tích cực tại viện Bỏng Quốc gia.

Hiện trường vụ án.

Phạm Văn Thông bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, Thông và chị H. kết hôn từ năm 2009, và hiện đã có 1 cô con gái 8 tuổi. Do Thông làm thủy thủ tàu viễn dương nên thường xuyên xa nhà vài tháng, thậm chí có khi là 1 năm. Thời gian sau, cuộc sống vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Thông bắt đầu nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng. Đỉnh điểm, 2 người đã quyết định ly hôn vào tháng 10/2017.

Đầu năm 2018, Thông và chị H. quyết định quay trở lại sống chung với nhau. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp hơn nhưng cả 2 liên tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thông vẫn nghi ngờ chị Vân có quan hệ tình cảm với người khác khiến cả 2 căng thẳng. Sau đó, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa chị H..

Chiều 24/3, Thông và chị H.xảy ra cãi vã. Sau đó, chị H. gọi bố mẹ đẻ sang giải quyết. Chị H. đi gấp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì bị Thông dội can axit từ trên đầu xuống khiến nạn nhân bỏng nặng.

Đầu năm 2018, Thông và chị H. quay lại với nhau và cùng đi du lịch.

Theo chia sẻ của người thân chị H., sự việc xảy ra là cú sốc lớn đối với gia đình. Đau lòng hơn khi cháu gái mới chỉ tròn 8 tuổi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của bố mẹ. Về phía chị H., do bị bỏng quá nặng nên vẫn đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực, phải cách ly bên ngoài.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân