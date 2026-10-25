Lời khai của đối tượng giả gái, chuốc rượu nạn nhân để trộm iPhone ở Hà Nội

Ngày 25/10, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, đăng ký thường trú tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh L.P.N. (SN 2007, trú tại tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, ngày 19/10, Hoàng thuê phòng tại một homestay trên địa bàn phường Phú Diễn, hẹn anh N. đi ăn uống rồi mời nạn nhân về phòng đã thuê.

Lợi dụng anh N. say rượu, rạng sáng 20/10, Hoàng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max màu đen của nạn nhân rồi rời đi. Sau đó, đối tượng bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N. về việc bị mất chiếc iPhone 12 Pro Max màu đen, trị giá khoảng 6 triệu đồng, tại địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Huy Hoàng có liên quan nên triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Tại đây, Hoàng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được Công an phường Phú Diễn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.