Lời khai của cựu cán bộ công an nhận tiền nhằm giúp Mr Pips 'chạy' giám định tâm thần

Anh em họ cùng vướng án vì Mr Pips

Ngày 30/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo liên đới phạm tội trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu.

Trong vụ án, ông Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) tìm cách “chạy” kết luận giám định tâm thần cho con nhưng bị cựu cán bộ công an Nguyễn Đăng Quang chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra, khi phạm tội Nguyễn Đăng Quang là phó phòng thuộc một đơn vị của Bộ Công an. Quang và bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ Mr Pips) là anh em “cọc trèo”. Phó Đức Tuấn thời điểm phạm tội cũng là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Can Lộc cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đầu tháng 11/2024, Tuấn và người chú Phó Đức Thăng trao đổi về việc Nam vừa bị bắt. Hai chú cháu bàn nhau tìm luật sư bào chữa và giúp cho Nam được đi giám định tâm thần.

Từ đó, Phó Đức Tuấn tìm đến Quang, rồi lên lịch hẹn Quang đi ăn cơm cùng ông Thắng tại Hà Nội.

Tại tòa, bị cáo Quang khai trong bữa ăn hôm đó, Quang được Tuấn và ông Thắng trình bày chuyện của Nam bị Công an quận Cầu Giấy bắt về tội lừa đảo.

“Bị cáo cũng nói luôn là không có thông tin đâu nhưng cả nể nên gọi cho chị Lợi (bạn làm kinh doanh của Quang ở TP HCM) nhờ vả. Hôm sau, chị Lợi gọi lại bảo gửi hết hồ sơ qua để giúp", bị cáo Quang nói.

Chủ tọa nghe xong liền hỏi “một người làm kinh doanh sao có thể giúp chạy giám định tâm thần?”. Quang trả lời, chị Lợi quan hệ với nhiều cơ quan ban ngành nên có thể giúp.

Theo bị cáo Quang, hôm sau, chị Lợi bảo chuyển 100.000 USD (tương đương 2,75 tỷ đồng) để lo công việc. Các tin nhắn trao đổi giữa hai người được Quang chụp màn hình lại gửi cho ông Thắng để chuyển khoản.

Khi có tiền về, Quang nhờ em gái ruột là trưởng phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) nhận hộ.

Bị cáo Quang cho biết, theo hướng dẫn của chị Lợi đã chuyển trước 1,3 tỷ đồng, số còn lại khi nào cần sẽ gọi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chưa kịp 'chạy bệnh án' thì bị bắt?

Chủ tọa hỏi thêm “thế việc bố của Nam nhờ, bị cáo có giúp được không?” Bị cáo Quang nói chưa giúp được gì thì đã bị công an truy xét, rồi bắt luôn.

Theo lời Quang, sau này bình tĩnh lại, bị cáo thấy mình chẳng có chức năng, nhiệm vụ gì để giúp đỡ cả.

Đối với người tên Lợi mà Quang nhờ, trong hồ sơ vụ án thể hiện lời khai bà cho rằng tiền Quang đưa để nhờ đổi tiền mới nhưng bà chưa cầm. Tổng 1,3 tỷ đồng vẫn do người đổi tiền giữ, hiện đã chủ động giao nộp công an. Ngoài lời khai của Quang không có tài liệu nào khác chứng minh bà này thỏa thuận giúp Nam đi giám định tâm thần nên không đủ căn cứ xử lý.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Nguyễn Đăng Quang đã hướng dẫn Phó Đức Tuấn chuẩn bị hồ sơ xin giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Đồng thời, Quang đưa ra yêu cầu phải có 100.000 USD, để "đi quan hệ" nhằm thúc đẩy việc giám định và điều trị cho Mr Pips.

Tin tưởng lời hứa này, ông Thắng nhờ người thân đưa đi rút 5 tỷ đồng tiền mặt. Hơn 2,5 tỷ đồng sau đó được giao cho Quang. Người em gái làm tại Vietcombank nhận tiền hộ Quang không biết nguồn gốc cũng như mục đích của khoản tiền nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau khi nhận tiền, Quang nhanh chóng chỉ đạo chuyển 1,3 tỷ đồng sang tài khoản người khác, số còn lại chuyển vào tài khoản của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, Quang tiếp tục thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần tiền còn lại dùng chi tiêu cá nhân.

Theo điều tra, lời hứa "chạy" bệnh án chỉ là cái cớ để Quang chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của ông Thắng. Do đã sử dụng gần hết số tiền nhận được để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Quang cũng không hoàn trả khoản tiền này. Do đó cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.