Lời khai ban đầu của nghi phạm đâm tử vong người đàn ông trong ô tô ở Hà Nội

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng trên phố Bắc Cầu.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, khi phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo.

Ảnh diễn biến vụ việc cắt từ clip. Ảnh: MXH.↵

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy trước đầu ô tô của anh Đ. Sau đó, người này xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa.

Hoan quay lại xe máy, lấy chiếc búa để sẵn trong cốp rồi đập vỡ kính ô tô. Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. trước khi rời đi.

Tuy nhiên, sau khi di chuyển khoảng 200-300m, đi qua một cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy một con dao đặt trên bàn rồi tiếp tục điều khiển xe máy tìm anh Đ.

Sau đó, Hoan tiếp cận và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Quý Hoan. Ảnh: ANTĐ.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ. rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.