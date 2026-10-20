Lời khai 3 đối tượng đập vỡ kính nhiều ô tô ở Nghệ An

Hôm nay 20/10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, vào lúc rạng sáng 19/10/2026, tại khu vực vỉa hè thuộc một chung cư thuộc khối 2, phường Thành Vinh và vỉa hè địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu đã liên tiếp xảy ra các vụ việc "Cố ý làm hư hỏng tài sản" bằng hình thức đập bể kính lái của xe ô tô nhằm trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Công an phường, xã tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, sáng 20/10/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An; Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An); Công an phường Hoàng Mai; Công an phường Thành Vinh, Công an xã Diễn Châu đã truy xét, làm rõ, bắt 3 đối tượng thực hiện hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" của 2 vụ việc nói trên, gồm: Lý Xuân Hoạt (sinh năm 2009), N.Đ.H. (sinh năm 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (sinh năm 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Công an lấy lời khai của đối tượng Lý Xuân Hoạt. Ảnh: Công an Nghệ An

Do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các ô tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản. Hoạt điều khiển xe mô tô chở H. và Hùng đi theo tuyến Quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19/10, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo 1 dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp để đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm.

Còn H. điều khiển xe mô tô, chở Mạnh đứng cách đó khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tìm các ô tô khác.

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Công an Nghệ An

Cùng phương thức trên, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại phường Thành Vinh. Lợi dụng vỉa hè chung cư không có camera an ninh và người trông coi. Hoạt đã sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô (không biển kiểm soát) và 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Tang vật vụ án thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua các vụ việc nói trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, không để tiền, tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng trong ô tô khi không có người trông coi. Đồng thời lựa chọn vị trí đỗ xe an toàn, có hệ thống camera giám sát và khóa cửa xe cẩn thận trước khi rời đi.

Đối với ban quản lý khu chung cư, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực nhà để xe, rà soát và bảo đảm hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả, kịp thời phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Khi phát hiện hành vi đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản hoặc các dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của 3 đối tượng nói trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo và giải quyết.