Lời khắc nghiệt của Võ Tắc Thiên làm thay đổi cuộc đời Thái Bình Công chúa

Một người phụ nữ rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu tủi hờn mới hiểu ra rằng, hạnh phúc do người khác ban phát và hạnh phúc do chính mình nắm giữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau?

Trong dòng chảy lịch sử vương triều nhà Đường, cuộc đời của Thái Bình Công chúa luôn được xem là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển hóa tâm lý và số phận của phụ nữ chốn hoàng tộc. Từ một thiếu nữ được bao bọc tuyệt đối bước ra từ cung vàng điện ngọc, nàng đã phải trải qua những cú sốc tàn khốc của quyền lực để nhận ra ranh giới mong manh giữa sự chở che ngoại cảnh và năng lực làm chủ sinh mệnh của chính mình.

Dưới lăng kính phân tích hiện đại, những biến cố cung đình thế kỷ thứ VII mang lại bài học mang tính thời đại về sự thức tỉnh nội tại của nữ giới.

Trước khi biến cố xảy ra với người chồng đầu, Thái Bình Công chúa nhận được vinh sủng tột cùng. (Ảnh: SH)

Sụp đổ ảo vọng hôn nhân nhung lụa

Theo ghi chép của “Tân Đường thư”, Thái Bình Công chúa là người con gái được Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên cưng chiều nhất. Đỉnh cao của sự ưu ái này thể hiện rõ qua đại lễ thành hôn giữa nàng và vị quý tộc Tiết Thiệu. Hôn lễ được tổ chức xa hoa đến mức triều đình phải phá dỡ tường bao của dịch quán để cỗ xe cưới khổng lồ tiến vào, ánh đuốc rực sáng suốt dọc đường thiêu cháy khô các rặng cây hai bên lối đi.

Ở độ tuổi đôi mươi, mang thân phận hoàng tộc tôn quý cùng người chồng tài hoa hết mực yêu thương, Thái Bình Công chúa dường như sở hữu tất cả những gì lý tưởng nhất của phụ nữ thời phong kiến. Thế nhưng, hệ thống bảo bọc tưởng như bất khả xâm phạm đó đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 688.

Khi anh chồng là Tiết Nghị tham gia cuộc binh biến chống lại quyền lực của Võ Tắc Thiên, Tiết Thiệu bị khép tội liên đới và tống giam vào ngục tối cho đến chết. Nỗi đau đớn tột cùng của công chúa không chỉ đến từ việc mất bạn đời, mà còn từ sự thật cay đắng: Kẻ ra lệnh tước đoạt mạng sống của chồng nàng lại chính là mẹ ruột nàng, người quyền lực nhất thiên hạ, từng nói sẽ bảo vệ nàng vô điều kiện.

Sự kiện này là minh chứng lịch sử đầu tiên cho thấy, tình cảm yêu thương của người khác, dẫu to lớn đến đâu, cũng không thể trở thành bản hợp đồng bảo hiểm vĩnh cửu cho vận mệnh cá nhân.

Võ Tắc Thiên không an ủi con gái như những người mẹ bình thường khác, mà cảnh tỉnh Thái Bình Công chúa bằng những lời lẽ khắc nghiệt, thực tế. (Ảnh: RN)

Tự mình xây dựng quyền lực

Khi nhìn thấy con gái gục ngã trong tuyệt vọng, Võ Tắc Thiên không đưa ra những lời xoa dịu thông thường mà đặt câu hỏi: “Chồng có thể chết, cha mẹ rồi sẽ già đi, con rốt cuộc sẽ nương tựa vào điều gì?”. Câu hỏi đáp trả: “Vậy trong tay con có thể nắm giữ thứ gì?” đã đánh dấu sự chấm dứt trạng thái ngây thơ chính trị của nàng.

Đoạn đối thoại này tuy không phải là nguyên văn có thể khảo cứu chính xác trong sử sách chính thống nhưng vấn đề mà nó đặt ra cho đến tận hôm nay vẫn rất đáng để mỗi người phụ nữ phải nghiêm túc suy ngẫm. Khi tất cả những chỗ dựa mà bạn từng quen thuộc một ngày nào đó không còn đáng tin cậy nữa, bạn liệu còn đủ năng lực để tự mình vực dậy hay không? Đây mới chính là điều đáng suy ngẫm sâu nhất về sự thức tỉnh của nữ giới.

Sau cái chết của Tiết Thiệu, Thái Bình Công chúa tái giá với anh họ là Võ Du Kỵ và chủ động bước chân vào vũ đài quyền lực triều đình. Thay vì tiếp tục đóng vai trò một nạn nhân yếu đuối chờ đợi sự bảo vệ, nàng bắt đầu xây dựng vây cánh chính trị, tham gia vào các quyết sách trọng đại và trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng khuynh đảo cục diện cung đình.

Sự chuyển biến này phản ánh bước thức tỉnh quan trọng, khi môi trường sống quen thuộc không còn khả năng cung cấp sự an toàn, cá nhân buộc phải từ bỏ tâm lý chờ đợi sự giải cứu để tự tay thiết lập năng lực kiểm soát hoàn cảnh. Đối với phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào, việc tự mình đối diện và giải quyết các khủng hoảng thực tế luôn là con đường duy nhất để thoát khỏi sự kiệt quệ và sợ hãi.

Thái Bình công chúa sau đó tái giá với Võ Du Kỵ, đồng thời từng bước can dự vào chính trị cung đình đầy phức tạp, lún sâu vào tranh đoạt quyền lực. Ảnh: XHS

Giới hạn của quyền lực

Mặc dù vươn tới đỉnh cao danh vọng, kết cục của Thái Bình Công chúa lại không trọn vẹn. Năm 713, sau thất bại trong cuộc đối đầu chính trị gay gắt với Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, nàng bị ban chết bằng dải lụa trắng, kết thúc một đời thăng trầm ở tuổi 48.

Thảm kịch cuối đời của Thái Bình Công chúa đưa đến sự thức tỉnh sâu sắc hơn. Theo đuổi sự kiểm soát tuyệt đối bằng quyền lực áp đặt chưa hẳn là sự giải thoát thực sự. Nếu một người nỗ lực trở nên mạnh mẽ chỉ để không bị chà đạp hoặc để thống trị người khác, nhằm xua tan nỗi sợ hãi bên trong, người đó thực chất vẫn đang bị giam cầm bởi chính những sang chấn của quá khứ.

Trong xã hội văn minh hiện đại, phụ nữ không cần phải bước vào những cuộc thanh trừng sinh tử để tìm kiếm không gian sinh tồn. Thước đo của sự độc lập đích thực không nằm ở việc buộc tất cả mọi người phải phục tùng ý muốn của mình, mà là khả năng tự quyết định hướng đi của cuộc đời ngay cả khi hoàn cảnh xung quanh không diễn ra theo ý muốn.

Điều này đòi hỏi việc xác lập các ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ, biết điều gì có thể thỏa hiệp, điều gì thuộc về nguyên tắc bất khả xâm phạm, và quan trọng nhất là không bao giờ phó mặc định giá của bản thân cho sự phán xét từ bên ngoài.

Dành lời vàng ý ngọc để khuyên con gái, Võ Tắc Thiên vẫn không thể giúp ái nữ của mình có được cuộc sống thái bình. (Ảnh: SH)

Đâu là điểm tựa sinh tồn vững chắc?

Nhìn lại Võ Tắc Thiên và Thái Bình Công chúa, một người là nữ hoàng đế chính thống duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, một người là nàng công chúa từng can dự sâu sắc vào triều chính. Họ từng sở hữu vị thế mà người thường khó lòng tưởng tượng, cũng từng trải qua những cuộc tranh đấu quyền lực và bi kịch gia đình mà người bình thường khó lòng gánh vác.

Chúng ta không cần phải tô hồng mọi sự lựa chọn của họ, càng không cần phải bê nguyên xi phương thức sinh tồn chốn cung đình vào đời sống hôm nay. Thế nhưng, câu hỏi được người đời sau không ngừng diễn giải kia vẫn vẹn nguyên giá trị: Nếu một ngày nào đó người khác không thể tiếp tục sắp xếp cuộc sống cho bạn, bạn có thể tự làm được gì cho chính mình?

Sự thức tỉnh chân chính của phụ nữ không phải là thái độ cực đoan chối bỏ tình yêu hay đề cao sự cô độc, mà là ý thức chủ động duy trì năng lực sinh tồn độc lập song hành cùng các mối quan hệ gắn kết. Đó là việc kiên trì tích lũy tri thức, duy trì công việc độc lập, sở hữu nguồn lực tài chính tự chủ và giữ gìn thế giới tinh thần phong phú của riêng mình ngay trong những giai đoạn cuộc sống bình yên nhất.

Nhân lúc những ngày tháng còn yên ả, hãy học thêm một vài điều mới, tích lũy thêm một chút năng lực, giữ lại cho mình một khoản tiền có thể tự do định đoạt và dành lại một khoảng thời gian thực sự thuộc về chính mình. Đừng vì có người sẵn lòng chăm sóc mà từ bỏ bản lĩnh tự chăm sóc bản thân, đừng vì hiện tại còn êm ấm mà ngỡ rằng tương lai sẽ vĩnh viễn không đổi thay, càng đừng vì đã trao nửa đời mình cho gia đình mà nghĩ rằng những ngày tháng phía trước không còn cơ hội mới.

Điểm tựa nội tại vững vàng sẽ biến tình yêu thành sự đồng hành bình đẳng giữa hai cá thể tự do, thay vì mối quan hệ phụ thuộc đầy âu lo. Năng lực tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình chính là thứ tài sản duy nhất không thể bị tước đoạt, giúp người phụ nữ đứng vững trước mọi giông bão khó lường của số phận.