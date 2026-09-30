Lời kể kinh hoàng của hành khách trên máy bay phải hạ cánh khẩn vì hai phi công ẩu đả

Một máy bay của hãng FlyDubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Israel ngày 30/9, người phụ nữ này kể lại với kênh Channel 12 qua tin nhắn: “Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét trên máy bay. Sau đó, họ mở cửa buồng lái và chúng tôi nhìn thấy máu, một người nào đó đã dùng dao bỏ túi đâm phi công”.

Mặc dù hiện có rất ít thông tin chính thức về sự việc, nhưng nhiều khả năng đã xảy ra vụ xô xát bạo lực giữa hai phi công.

Người phụ nữ trên nói rằng các hành khách Israel đã phối hợp với thành viên phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công. Người này cho biết thêm: “Chúng tôi đã cầu nguyện… Cũng có những lúc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn sống sót mà rời khỏi máy bay”.

Một phụ nữ khác tên là Noam nói với Channel 12 qua điện thoại: “Tiếng la hét bắt đầu vang lên trên máy bay… khi các hành khách nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi được biết một trong các phi công đã bị đâm và bị thương nặng, đồng thời họ mất kiểm soát máy bay. Máy bay bắt đầu chúi xuống rất nhanh. Điều đó thật đáng sợ”.

Những gì mà hành khách mô tả xảy ra trên chuyến bay FDB1073 của hãng hàng không FlyDubai. Vụ ẩu đả xảy ra khi máy bay đang chở 180 hành khách, trong đó có hàng chục người Israel. Máy bay này đã phát “mã squawk” 7700, tức là tín hiệu khẩn cấp chung được sử dụng trên toàn thế giới lúc bay quay đầu trên khu vực biên giới Jordan - Saudi Arabia.

Chiếc máy bay này khi bay qua Saudi Arabia trong thời gian ngắn đã phát mã 7500, có nghĩa là máy bay bị không tặc hoặc can thiệp trái phép.

Dữ liệu từ các nguồn công khai cho thấy, sau 2 giờ 15 phút kể từ khi cất cánh, chiếc máy bay đột ngột chúi xuống với góc lớn, giảm độ cao hơn 5.300 m, từ khoảng 10.400 m xuống 5.060 m chỉ trong 2 phút, trong khi tốc độ tăng từ khoảng 761 km/h lên gần 1.110 km/h.

Máy bay sau đó lấy lại độ cao phần nào trong vài giây, lên tới khoảng 6.600 m, rồi lại giảm mạnh, lần này xuống dưới 4.270 m.

Trong một giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định, dù vẫn ở khoảng 4.570 m, cho thấy máy bay được điều khiển bằng tay thay vì chế độ lái tự động.

Nhà chức trách Israel không liên lạc được với máy bay trong thời gian xảy ra sự việc. Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel được điều động để đánh chặn máy bay do lo ngại xảy ra vụ không tặc. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức quân đội cấp cao đã tiến hành đánh giá tình hình.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, liên lạc với máy bay được thiết lập trở lại và chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia.

Các quan chức Israel cho biết các tín hiệu khẩn cấp được phát sau cuộc ẩu đả xảy ra trong buồng lái giữa hai phi công, mặc dù hãng hàng không chưa xác nhận chính xác các tình tiết của sự việc.

Hãng FlyDubai có trụ sở tại Dubai xác nhận đã xảy ra sự cố, cho biết tất cả hành khách trên chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia. Hãng này nêu rõ: “An toàn và sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra các thông tin cập nhật tiếp theo khi có thêm những chi tiết đã được xác nhận”.