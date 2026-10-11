Lời kể của bạn gái cũ từng được Elon Musk đề nghị sinh 10 đứa con

Ashley St. Clair có một con chung với Elon Musk. Ảnh: Ashley St. Clair/X.

Ashley St. Clair, cựu nhân vật có ảnh hưởng ở Mỹ, đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu Musk của đạo diễn Alex Gibney, kể về cuộc đời và những tranh cãi xoay quanh tỷ phú Elon Musk.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times đăng ngày 9/10, St. Clair lần đầu chia sẻ chi tiết về mối quan hệ với ông chủ Tesla, từ cuộc gặp bất ngờ trên chuyên cơ riêng đến quyết định sinh con và những bất đồng sau đó.

Đáng chú ý, cô tiết lộ từng được đề nghị ký thỏa thuận bảo mật (NDA), đổi lấy khoản tiền lên tới 40,2 triệu USD. Điều kiện là cô không được tiết lộ thông tin về Musk hoặc mối quan hệ giữa hai người trong suốt phần đời còn lại.

Tuy nhiên, Musk đã phủ nhận cáo buộc này. Sau khi TMZ đưa tin St. Clair từ chối thỏa thuận trị giá 40 triệu USD, tỷ phú viết trên mạng xã hội X rằng cô chưa từng nhận được đề nghị như vậy và có tiền sử đưa ra những tuyên bố sai sự thật.

Từ tin nhắn riêng đến lời đề nghị sinh 10 đứa con

Năm 2023, khi quen Elon Musk, Ashley St. Clair chưa tròn 24 tuổi và một mình nuôi con từ mối quan hệ trước. Cô cũng có lượng người theo dõi đáng kể trên Twitter (nay là X).

Cuộc sống của St. Clair thay đổi khi Musk bắt đầu theo dõi tài khoản và chủ động nhắn tin cho cô. Thời điểm đó, mọi tương tác của tỷ phú đều có thể thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

St. Clair nhớ lại cô liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng từ cộng đồng mạng. Thậm chí, một số người dự đoán cô sẽ trở thành người phụ nữ tiếp theo sinh con cho Musk.

Ashley St. Clair kể quen Musk vào năm 2023, khi cô 24 tuổi. Ảnh: The New York Times.

Sau thời gian trò chuyện qua tin nhắn, cả hai gặp trực tiếp trong một cuộc phỏng vấn dành cho The Babylon Bee. Musk bất ngờ rủ cô đến Providence, bang Rhode Island. Chỉ một giờ sau, St. Clair đã có mặt trên máy bay riêng của tỷ phú.

Tại Providence, hai người ở chung phòng khách sạn. Cô nhớ Musk ngủ thiếp đi trong lúc nghe một podcast. St. Clair mô tả trải nghiệm này kỳ lạ, gần như không có thật. Mối quan hệ sau đó trở nên thân thiết khi cả hai liên lạc hàng ngày. St. Clair thừa nhận từng có sự gắn bó về tình cảm, đồng thời phần nào thần tượng Musk.

Bước ngoặt xảy ra trong chuyến nghỉ dưỡng tại đảo St. Barts vào tháng 1/2024. Theo lời St. Clair, Musk bất ngờ khuyến khích cô sinh 10 đứa con và đề nghị cả hai có con chung. Ông nói rằng nguồn lực duy nhất mình thiếu là thời gian.

Đối với một bà mẹ đơn thân mong muốn có thêm con, lời đề nghị mang ý nghĩa đặc biệt. St. Clair tin rằng việc có con với tỷ phú sẽ giúp cô bảo đảm tương lai tài chính cho gia đình.

Tuy nhiên, khi mang thai và chứng kiến cuộc tranh chấp quyền nuôi con giữa Musk với ca sĩ Grimes, người có ba con chung với ông, St. Clair bắt đầu lo lắng. Cô nhận ra mình cần tìm cách bảo vệ bản thân.

40 triệu USD và điều kiện im lặng suốt đời

Năm 2024, St. Clair sinh con cho Musk. Khoảng hai tháng sau khi sinh, cô nhận được tài liệu từ Jared Birchall, người quản lý tài chính thân cận của tỷ phú, thông qua ứng dụng nhắn tin bảo mật Signal.

Theo St. Clair, đó là thỏa thuận yêu cầu cô giữ kín mọi thông tin liên quan đến Musk và mối quan hệ giữa hai người. Đổi lại, cô được đề nghị nhận 15 triệu USD một lần, sau đó tiếp tục nhận 100.000 USD mỗi tháng trong 21 năm, tương đương tổng cộng 40,2 triệu USD.

Điều khiến St. Clair phản đối không chỉ là yêu cầu giữ bí mật mà còn là phạm vi áp dụng của thỏa thuận.

Cô cho biết mình sẽ không được phép công khai bất kỳ thông tin nào về Musk trong suốt cuộc đời, đồng thời nghĩa vụ này còn ràng buộc những người thừa kế. St. Clair được phép nói với con chung rằng Musk là cha ruột, nhưng không được tiết lộ điều đó với người con lớn hoặc bất kỳ ai khác.

Musk phủ nhận việc dùng thỏa thuận 40 triệu USD để đổi lấy sự im lặng của St. Clair. Ảnh: Reuters.

Do hai người chưa có thỏa thuận tài chính chính thức về việc nuôi con, St. Clair cảm thấy khoản hỗ trợ đang bị gắn với điều kiện phải im lặng. Cô quyết định không ký.

Theo lời St. Clair, khi cô thông báo quyết định, Birchall đã chất vấn liệu cô có muốn sử dụng quyền phát ngôn như một vũ khí hay không. Cô đáp lại rằng phẩm giá của các con không phải món hàng có thể đem ra trao đổi.

St. Clair khẳng định Musk chưa từng trực tiếp thảo luận với cô về thỏa thuận này.

Những thông tin trên hiện dựa vào lời kể của St. Clair và chưa được xác minh độc lập trong bài phỏng vấn. Musk bác bỏ việc từng đưa ra đề nghị tài chính như vậy và không phản hồi yêu cầu bình luận riêng của The New York Times.

Câu chuyện của St. Clair trở thành một phần quan trọng trong Musk, bộ phim tài liệu dài gần bốn giờ của Alex Gibney, đạo diễn từng giành giải Oscar. Gibney gặp St. Clair lần đầu vào tháng 12/2025.

Bộ phim còn có sự xuất hiện của Justine Wilson, vợ đầu tiên của Musk; nhà triết học Sam Harris và Geoffrey Hinton, nhà khoa học thường được gọi là "cha đỡ đầu của AI". Sau khi xem phim, St. Clair bất ngờ trước những điểm tương đồng trong trải nghiệm của các nhân vật, dù họ không trao đổi với nhau trước đó.

Cô cho rằng sự trùng hợp này giúp củng cố những gì mình từng chứng kiến. Tuy nhiên, St. Clair cũng thừa nhận bản thân không muốn liên tục xuất hiện trước công chúng để kể về đời tư.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, cô nói đã mệt mỏi vì thường xuyên bị hỏi về tính cách, thói quen và cảm giác khi ở riêng với Musk. Nhiều người xem cô như một chuyên gia có thể phân tích tâm lý tỷ phú.

Theo St. Clair, vấn đề lớn hơn nằm ở cách xã hội đánh đồng sự giàu có với phẩm chất đạo đức, từ đó dành sự tin tưởng đặc biệt cho những người sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Cô cũng cho rằng mình xuất hiện nổi bật trong bộ phim một phần vì những người khác không thể tự do lên tiếng do các thỏa thuận bảo mật. St. Clair cảm thấy có trách nhiệm kể lại trải nghiệm của bản thân, dù không mong muốn trở thành tâm điểm truyền thông.

Về phía Musk, ông công khai chỉ trích tác phẩm của Gibney, cáo buộc đạo diễn tập hợp những người có ác cảm với mình hoặc không thực sự quen biết ông.