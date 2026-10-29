Lời kể ám ảnh của hành khách sống sót sau vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc

Eduarda Contreras nói với CNN rằng ba toa tàu bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tai nạn. “Có ba toa trong tình trạng khủng khiếp. Một toa bốc cháy, một toa có người mắc kẹt và kêu cứu… Còn ở toa chính, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ va chạm, có những người bị vùi dưới đống đổ nát, trong đó có những người có lẽ đã thiệt mạng”, Contreras kể lại.

Theo lời cô, nhiều hành khách khác cố gắng đập vỡ cửa kính để thoát khỏi đoàn tàu. Trong lúc tham gia hỗ trợ những người bị nạn chờ lực lượng cứu hộ đến, Contreras được dặn phải giữ cho các hành khách bị thương tỉnh táo, không để họ ngủ thiếp đi.

“Họ nói với tôi: ‘Hãy ở bên họ, đừng để họ ngủ thiếp đi - nếu không họ sẽ chết, họ đang dần mất đi sự sống’”, cô nhớ lại.

“Tôi nhìn thấy những người chảy máu, những người bị thương. Khi ra khỏi tàu, tôi thấy nhiều người đang khóc”, Contreras kể tiếp.

Một nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn.

Cô cho biết mọi người đã cố gắng tìm cách thoát ra ngoài trong điều kiện vô cùng khó khăn. Bản thân cô cũng hỗ trợ những người khác mang hành lý và tìm cách rời khỏi hiện trường an toàn nhất có thể.

Những lời kể của Contreras cho thấy mức độ tàn khốc của vụ tai nạn, cũng như nỗ lực của các hành khách trong việc giúp đỡ lẫn nhau trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Vụ va chạm xảy ra lúc 8h53 theo giờ địa phương, tại cột mốc km 118, trên đoạn đường bằng phẳng giữa thị trấn Urda và Los Yébenes, cách Madrid khoảng 130km về phía nam. Theo Bộ Giao thông Tây Ban Nha, cả hai tàu đều chạy từ Madrid đi Seville. Tàu của hãng đường sắt Renfe chở 397 hành khách đâm vào đuôi tàu của hãng Iryo chở 146 hành khách.

Cú va chạm khiến 2 toa cuối của tàu Iryo và phần đầu tàu Renfe trật bánh, lật nghiêng dưới chân ta luy.

Tính đến sáng 29/10, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đã lên đến 68, hơn 100 người bị thương.

Trong khi đó, khoảng 500 người biểu tình tập trung bên ngoài Bộ Giao thông Tây Ban Nha tối 28/10, yêu cầu các quan chức chính phủ từ chức sau vụ tai nạn tàu cao tốc khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ làm việc.

Cảnh sát xảy ra đụng độ với những người biểu tình, trong đó có các nhóm cực hữu, tại thủ đô Madrid vào tối 28/10.

Theo Reuters, một số người biểu tình ném chai lọ và pháo sáng về phía lực lượng cảnh sát. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm giải tán đám đông tụ tập bên ngoài trụ sở Bộ Giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh đảng Xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha (PSOE) của Thủ tướng Pedro Sánchez liên tiếp gặp khó khăn trong năm nay, bao gồm các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận với đảng, làm tổn hại uy tín chính trị của lực lượng cầm quyền.

Sau thảm họa đường sắt, áp lực buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm và giải trình trước công chúng tiếp tục gia tăng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Công đoàn CSIF của Tây Ban Nha yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Óscar Puente từ chức. Động thái này diễn ra sau khi ông Puente tuyên bố mệnh lệnh sai từ nhân viên điều khiển tàu, được đưa ra sau sự cố hệ thống tín hiệu, là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.

Trước đó, ông Puente mô tả quyết định cho phép một đoàn tàu tiếp tục hành trình trong khi đoàn tàu còn lại vẫn dừng trên đường ray là “không thể giải thích được”. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức và trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan vẫn cần được xác định thông qua cuộc điều tra độc lập.

Vụ tai nạn không chỉ gây ra tổn thất nghiêm trọng về người mà còn làm dấy lên những câu hỏi về độ an toàn của mạng lưới đường sắt cao tốc Tây Ban Nha, đồng thời khiến chính phủ phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ dư luận và các tổ chức công đoàn.