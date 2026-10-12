Lợi ích và hạn chế của xe SUV có hàng ghế thứ ba

SUV ba hàng ghế đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các gia đình và nhóm đông người nhờ khả năng chở tối đa 8 hành khách cùng khoang chứa đồ linh hoạt. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng đảm bảo sự thoải mái cho người ngồi hàng ghế thứ ba, đồng thời kích thước lớn cũng gây khó khăn khi di chuyển trong đô thị.

SUV ba hàng ghế mang lại không gian rộng rãi cho gia đình nhưng cũng gặp khó khăn khi di chuyển trong phố đông. Ảnh: Yahoo

Theo Ford, chiếc SUV đầu tiên xuất hiện vào năm 1965 với mẫu Bronco mang tính biểu tượng. Kể từ đó, dòng xe này không ngừng phát triển với các mẫu như Chevy Blazer, Jeep Cherokee và Range Rover, mở đường cho những chiếc SUV được ưa chuộng hiện nay.

Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn mua SUV là quyết định có nên chọn phiên bản có hàng ghế thứ ba hay không. Ưu điểm của xe ba hàng ghế là tăng không gian cho hành khách và khoang chứa đồ, đồng thời các cấu hình ghế linh hoạt giúp xe trở thành phương tiện đa năng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, việc bổ sung hàng ghế thứ ba cũng có những hạn chế. Tùy từng mẫu xe, hàng ghế này có thể khá chật chội, phù hợp hơn với trẻ nhỏ thay vì người lớn. Ngoài ra, xe có kích thước lớn hơn sẽ gặp khó khăn khi di chuyển và đỗ xe trong các khu vực đô thị chật hẹp.

Một số mẫu SUV ba hàng ghế có thể chứa đến 8 người nhờ cấu hình ghế có thêm chỗ ngồi ở giữa hàng thứ hai. Điều này rất tiện lợi cho các gia đình đông người hoặc nhóm bạn, giúp mọi người có thể đi cùng nhau trong một xe duy nhất.

Ngoài ra, một số mẫu như Kia Telluride 2024 cung cấp lựa chọn ghế captain ở hàng thứ hai, loại bỏ ghế giữa để tăng sự tiện lợi khi tiếp cận hàng ghế thứ ba, dù giảm số lượng hành khách đi cùng một người.

Không gian chứa đồ ở nhiều mẫu SUV ba hàng ghế rất rộng rãi. Ví dụ, Lexus TX 350 2024 có thể cung cấp đến 97 feet khối khi gập cả hàng ghế thứ hai và thứ ba, giúp vận chuyển hàng hóa lớn dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, không phải tất cả hàng ghế thứ ba đều thoải mái. Trong đánh giá Mazda CX-90 2024, hàng ghế cuối được nhận xét là thiếu không gian cho người lớn, dù xe có thiết kế và vận hành tốt. Do đó, người mua cần cân nhắc kỹ về không gian nội thất tùy theo nhu cầu sử dụng.

Để tránh cảm giác chật chội ở hàng ghế cuối, một số người chọn các mẫu SUV lớn hơn như Jeep Grand Wagoneer. Mẫu xe này có chiều dài lên đến 226,7 inch, tạo sự rộng rãi cho hành khách nhưng cũng làm giảm khả năng linh hoạt khi di chuyển trong các khu vực hẹp.

Kích thước lớn của các SUV ba hàng ghế có thể gây khó khăn khi lái xe trong thành phố, đỗ xe tại các bãi chật hẹp hoặc đi qua các điểm giao thông nhỏ hẹp, đòi hỏi người lái phải có kỹ năng và sự cẩn trọng cao hơn.