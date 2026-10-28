Lợi ích tuyệt vời khi kết hợp bột sắn dây với mè đen

Bột sắn dây và mè đen thường được xem là hai nguyên liệu mát lành, giàu dinh dưỡng giúp bổ máu, đẹp da, đen tóc.

Mè đen chứa sắt, kẽm, vitamin E và các chất chống oxy hóa. Theo bà Beth Czerwony - chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, hạt mè giàu chất béo lành mạnh và khoáng chất, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần cải thiện tình trạng thiếu sắt nếu được đưa vào chế độ ăn cân bằng. Sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, từ đó giúp da hồng hào hơn.

Trong khi đó, bột sắn dây cung cấp tinh bột tự nhiên và một số hợp chất thực vật có tính chống oxy hóa. Khi pha loãng bột sắn dây uống sẽ giúp cơ thể bổ sung năng lượng nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác nóng trong, yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến làn da.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ thêm về lợi ích khi kết hợp sắn dây và mè đen, lương y Đỗ Minh Tuấn, Hội Đông y Hà Nội cho biết, trong y học cổ truyền, sắn dây có vị ngọt, tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, sinh tân, giải khát; trong khi mè đen được xem là thực phẩm có tác dụng bổ dưỡng, hỗ trợ dưỡng huyết và chăm sóc gân cốt.

Theo quan niệm y học cổ truyền, sắn dây có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch, giúp giảm cảm giác khô miệng, khát nước khi cơ thể bị nóng. Vị thuốc này còn được dùng với công năng giải cơ, thư cân, tức làm thư giãn cơ bắp, hỗ trợ cải thiện tình trạng căng cứng vùng cổ, vai, gáy trong một số trường hợp.

Ở góc độ dưỡng sinh, sắn dây thường được sử dụng để chế biến thành bột uống hoặc món ăn giải nhiệt. Tuy nhiên, những công dụng như điều hòa huyết áp, cải thiện tuần hoàn hay giảm đau nhức xương khớp chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định sắn dây có thể điều trị các tình trạng này.

Mè đen (vừng đen) có vị ngọt, tính bình, được cho là có tác dụng bổ can thận, ích tinh, dưỡng huyết và nhuận tràng. Theo quan niệm này, thận chủ cốt, vì vậy việc bồi bổ can thận được xem là một hướng chăm sóc gân cốt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, mè đen cung cấp chất béo không bão hòa, protein, chất xơ cùng một số khoáng chất như canxi, magie và kẽm. Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có duy trì sức khỏe xương và chức năng cơ bắp. Hàm lượng dưỡng chất thực tế còn phụ thuộc vào giống mè và cách chế biến.

Mè đen cũng chứa chất xơ và chất béo, có thể góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mè đen giúp điều hòa nội tiết, cải thiện sinh lực hoặc làm chậm quá trình lão hóa theo nghĩa điều trị.

Sắn dây và mè đen có thể được sử dụng như nguyên liệu trong chế độ ăn đa dạng. Người dùng nên lựa chọn nguyên liệu sạch, chế biến hợp vệ sinh, sử dụng với lượng phù hợp và hạn chế thêm nhiều đường.

Có nhiều cách kết hợp sắn dây và mè đen trong bữa ăn hằng ngày, bạn có thể dùng bột sắn dây pha cùng mè đen rang xay mịn với nước. Thức uống này thích hợp dùng vào buổi sáng hoặc những ngày nóng bức.

Ngoài ra, chè sắn dây mè đen hoặc cháo bột loãng sắn dây mè đen cũng thích hợp với người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược hoặc muốn bổ sung thêm năng lượng từ các thực phẩm tự nhiên.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý không nên xem hỗn hợp sắn dây và mè đen là bài thuốc điều trị thoái hóa khớp, loãng xương, tăng huyết áp hay các bệnh lý mạn tính. Người thường xuyên đau nhức, cứng khớp kéo dài hoặc hạn chế vận động cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.