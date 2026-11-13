Lợi ích từ điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Theo EVN, với các hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà mang lợi lợi ích dễ nhận thấy nhất. Nguồn điện được tạo ra ngay tại nơi tiêu thụ giúp giảm lượng điện mua từ lưới, tùy theo quy mô hệ thống và mức độ tự sử dụng có thể giúp làm giảm khoảng 30–70% chi phí tiền điện hàng tháng.

Điện mặt trời mái nhà còn giúp người sử dụng chủ động hơn với nguồn điện tại chỗ. Với các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phụ tải hoạt động thường xuyên vào ban ngày… điện tạo ra từ mái nhà có thể được sử dụng trực tiếp cho các thiết bị đang vận hành.

Theo EVN, tại khu vực Hà Nội, các hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam thường có điều kiện thuận lợi để khai thác bức xạ mặt trời. Trung bình 1 kWp cần khoảng 6–8 m² diện tích mái đón nắng.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng cần xác định công trình sử dụng bao nhiêu điện và sử dụng vào thời điểm nào. Nên xem dữ liệu tiêu thụ trong 6–12 tháng, khảo sát điều kiện mái và lựa chọn công suất phù hợp thì sẽ giúp tối ưu khả năng tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Người dân cũng cần lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm, đồng thời đặc biệt chú trọng an toàn điện, kết cấu công trình và phòng chống cháy nổ.