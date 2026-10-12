Lợi ích tiềm năng khi ăn nghệ tươi

Nghệ tươi chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, trong đó curcumin được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những hợp chất này có tiềm năng góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cũng đang tìm hiểu vai trò của curcumin đối với sức khỏe não bộ và các triệu chứng trầm cảm...

1. Những lợi ích tiềm năng của nghệ tươi

Nghệ tươi được sử dụng bằng cách ăn trực tiếp hoặc dưới dạng nước ép nghệ tươi. Nhờ chứa curcumin và các hợp chất thực vật khác, nghệ đang được nghiên cứu về khả năng chống viêm, chống oxy hóa và những tác động tiềm năng đối với sức khỏe.

Có đặc tính chống viêm: Curcumin là hợp chất được nghiên cứu nhiều trong nghệ nhờ đặc tính chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có tiềm năng hỗ trợ giảm viêm và cải thiện triệu chứng đau khớp.

Giàu hợp chất chống oxy hóa: Nghệ được sử dụng từ lâu trong ẩm thực và các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống. Curcumin cùng một số hợp chất thực vật trong nghệ có hoạt tính chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Nghệ tươi được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các vấn đề về da, nhờ sự hiện diện của các hợp chất như curcumin.

Tăng cường trao đổi chất: Curcumin trong nghệ có tiềm năng hỗ trợ một số quá trình chuyển hóa, bao gồm điều hòa đường huyết và chuyển hóa chất béo. Những tác động này đang được nghiên cứu, cần thêm bằng chứng để xác định hiệu quả thực tế của nghệ tươi đối với sức khỏe chuyển hóa và kiểm soát cân nặng.

Tốt cho tim mạch: Một số nghiên cứu về curcumin hoặc các chế phẩm từ nghệ ghi nhận khả năng cải thiện một số chỉ số như huyết áp, cholesterol và chức năng mạch máu. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch không nên dùng nước nghệ thay thế thuốc điều trị.

Hỗ trợ sức khỏe làn da: Curcumin trong nghệ có tiềm năng chống oxy hóa và chống viêm, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của stress oxy hóa. Những đặc tính này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu về khả năng hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da.

2. Cách sử dụng nghệ tươi

Có thể dùng nghệ tươi như một loại gia vị trong món ăn hoặc chế biến thành đồ uống. Việc thái lát hoặc giã nhỏ nghệ tươi rồi nấu với nước là một cách sử dụng đơn giản.

Bạn có thể chọn một củ nghệ tươi, thái lát mỏng rồi băm nhỏ, sau đó đun trong nước sôi khoảng 3 đến 5 phút, lọc bỏ bã nghệ và uống nước nghệ ấm; có thể kết hợp nghệ với các nguyên liệu khác để tăng thêm lợi ích cho sức khỏe, ví dụ như thêm một chút tiêu đen (tăng thêm hấp thu) hoặc chanh (có tác dụng giải độc), mật ong…

Nghệ được sử dụng với lượng thông thường trong thực phẩm nhìn chung được xem là an toàn đối với phần lớn người trưởng thành. Tuy nhiên, không có một mức sử dụng nghệ tươi hằng ngày được xác định là tối ưu cho tất cả mọi người.

Một số người có thể gặp khó chịu tiêu hóa, buồn nôn, trào ngược, tiêu chảy hoặc táo bón khi sử dụng nghệ hoặc curcumin đường uống.

Phụ nữ mang thai cũng không nên tự ý sử dụng các sản phẩm bổ sung nghệ hoặc curcumin với lượng cao hơn mức thường có trong thực phẩm.

Nhìn chung, nghệ tươi có giá trị như một loại gia vị và thực phẩm chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Hiện các nghiên cứu về curcumin đang tiếp tục làm rõ tiềm năng đối với viêm, đau khớp, chuyển hóa và một số vấn đề sức khỏe khác…