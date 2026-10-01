Lợi ích sức khỏe 'thầm lặng' nhưng đáng ngạc nhiên của quả sung

Lợi ích của quả sung là phát huy tác dụng "thầm lặng" trong bữa ăn hàng ngày. (Ảnh: ITN)

Giá trị dinh dưỡng “không bình thường” của sung

Mặc dù quả sung nhỏ, nhưng dinh dưỡng không hề đơn giản: Giàu chất xơ, hợp chất phenol, axit amin, kali, canxi, magiê và nhiều vi chất khác. Quả sung được ghi trong y học cổ truyền như một loại thảo dược, có tính bình, vị ngọt, có tác dụng kiện tỳ khai vị, nhuận tràng thông tiện, tiêu sưng giải độc.

Quan trọng hơn, trong quả sung chứa một số chất chống oxy hóa tự nhiên, chẳng hạn như polyphenol và flavonoid, được nhiều nghiên cứu nước ngoài coi là liên quan đến các tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, hạ đường huyết và điều chỉnh lipid.

Theo các bác sĩ, quả sung không phải thuốc, nó là thực phẩm. Lợi ích của nó là phát huy tác dụng "thầm lặng" trong bữa ăn hàng ngày, chứ không phải "ăn một lần là khỏi bệnh".

Quả sung có lợi cho 6 loại bệnh, khuyến nghị nên ăn hợp lý

Người bị mỡ máu cao

Quả sung chứa chất xơ hòa tan như pectin, liên kết với acid mật trong ruột, thúc đẩy đào thải cholesterol, nhờ đó giúp giảm mức cholesterol trong máu.

Một nghiên cứu của tạp chí Modern Food Science Technology năm 2023 chỉ ra, chiết xuất polyphenol từ quả sung trên thí nghiệm ở chuột cho thấy hoạt tính giảm mỡ tốt.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn chỉ ăn quả sung là đủ để hạ mỡ máu, mà nó có thể trở thành một phần trong chế độ ăn giúp điều chỉnh mỡ máu.

Người bị táo bón

Hàm lượng chất xơ trong sung rất đáng kể, cứ 100 gram có khoảng 2,9 gram chất xơ, giúp tăng cường vận động ruột và làm giảm táo bón.

So với thuốc nhuận tràng khiến đi ngoài liên tục, sung nhẹ nhàng hơn, đặc biệt thích hợp cho người già, phụ nữ mang thai và những người có chức năng tiêu hóa yếu.

Nên chọn sung tươi hoặc ngâm quả khô trong nước để ăn, nhưng lưu ý lượng đường tiêu thụ.

Người có đường huyết cao

Nhiều người nghĩ rằng trái cây “ngọt” thì đồng nghĩa với “tăng đường huyết”, nhưng suy nghĩ này không hoàn toàn chính xác. Mặc dù quả sung chứa đường fructose tự nhiên, nhưng chỉ số đường huyết (GI) của nó không cao, thuộc loại thực phẩm có GI trung bình thấp.

Hơn nữa, trong quả sung có chứa polysaccharide và flavonoid, trong một số thí nghiệm trên tế bào và động vật, người ta phát hiện chúng có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin nhất định.

Tất nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu ở giai đoạn sơ bộ, không thể thay thế thuốc hạ đường huyết hay quản lý chế độ ăn, nhưng khi kết hợp dinh dưỡng và ăn vừa phải, sẽ có lợi mà không có hại.

Người bị khó chịu vùng họng

Trong y học cổ truyền, từ xưa đã cho rằng quả sung có tác dụng “làm mát, dưỡng phổi, lợi họng và giải độc”. Trong dân gian thường dùng quả sung nấu nước hoặc hầm canh để giảm đau họng, khàn tiếng và các vấn đề liên quan.

Các nghiên cứu hiện đại cũng phát hiện rằng các polysaccharide chiết xuất từ quả sung có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nhất định, có khả năng ức chế các vi khuẩn phổ biến như liên cầu khuẩn, E. coli.

Tuy nhiên, nếu họng bị viêm tái phát nhiều lần thì vẫn nên đi khám sớm, đừng trông chờ quả sung có thể “trị bách bệnh”.

Người bị loãng xương

Hàm lượng canxi trong quả sung đứng đầu trong các loại trái cây, cứ 100 gram sung khô chứa tới 160 mg canxi, thậm chí còn cao hơn sữa.

Đặc biệt là người trung niên, phụ nữ tiền mãn kinh, thanh thiếu niên - những nhóm cần nhiều canxi, mỗi ngày ăn một chút sung vừa phải giúp bổ sung canxi tốt hơn.

Tất nhiên, nếu bạn bị thiếu canxi nghiêm trọng, vẫn nên bổ sung canxi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người đang kiểm soát cân nặng

Quả sung không chỉ ít chất béo, giàu chất xơ, mà còn chứa pectin, cellulose và các thành phần khác, có thể làm chậm việc tiêu hóa ở dạ dày, tăng cảm giác no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

Hơn nữa, vị ngọt của nó đến từ fructose tự nhiên, vừa thỏa mãn mong muốn ăn uống, vừa tránh hấp thụ quá nhiều đường tinh luyện, so với ăn bánh ngọt hay trà sữa thì ăn sung lành mạnh hơn nhiều.

Đừng chạy theo trào lưu mù quáng

Quả sung không phải thuốc, càng không phải “linh đan diệu dược”, nhưng nó thực sự là một nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng bị đánh giá thấp.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về mỡ máu, đường huyết, táo bón, loãng xương… có thể cân nhắc thêm quả sung vào chế độ ăn hàng ngày dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Nó không chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì lâu dài, sẽ âm thầm giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn.

Trở lại trường hợp của ông Đức, sau một thời gian ăn sung, ông chia sẻ: “Quả sung này không có gì thần kỳ đâu, nhưng ăn vào thấy thoải mái, cơ thể cũng khỏe lên nhiều”.

Theo toutiao.com