Lợi ích khi ăn nghệ thường xuyên

Giúp giảm phản ứng viêm

Curcumin trong củ nghệ có khả năng tác động đến một số yếu tố liên quan đến quá trình viêm, đồng thời ảnh hưởng đến các cytokine - những protein tham gia điều hòa phản ứng miễn dịch. Kiểm soát tình trạng viêm giúp hạn chế những tác động bất lợi của phản ứng viêm kéo dài đối với các mô trong cơ thể. Tuy nhiên, ăn nghệ không thay thế thuốc điều trị các bệnh viêm.

Nghệ chứa curcumin, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa. Ảnh minh họa: Bảo Bảo

Hỗ trợ giảm đau khớp

Đây là một trong những lợi ích được nghiên cứu nhiều nhất của curcumin. Viêm có thể góp phần gây đau, sưng và thay đổi mô ở người bị thoái hóa khớp. Curcumin có thể giảm mức độ đau và cải thiện chức năng, độ cứng khớp ở người thoái hóa khớp.

Giảm cứng khớp và hỗ trợ vận động

Đau và cứng khớp thường khiến người bệnh ngại vận động, từ đó càng hạn chế khả năng hoạt động hằng ngày. Khi tình trạng đau và viêm được cải thiện, khả năng vận động cũng có thể tốt hơn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng curcumin có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm, nhờ đó góp phần giảm sưng, khó chịu và cảm giác cứng khớp. Vì vậy, thêm nghệ vào chế độ ăn có thể là một phần của lối sống hỗ trợ sức khỏe khớp, bên cạnh tập luyện sức mạnh, duy trì cân nặng phù hợp và ngủ đủ.

Bổ sung chất chống oxy hóa, phòng bệnh

Curcumin cũng có đặc tính chống oxy hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi lượng các phân tử có khả năng gây tổn thương tế bào vượt quá khả năng kiểm soát của cơ thể, và quá trình này có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khi dùng nghệ còn phụ thuộc vào liều lượng, dạng chế phẩm và khả năng hấp thu của curcumin. Đây cũng là lý do nghệ có thể được xem như một gia vị bổ sung hợp lý cho chế độ ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của curcumin có liên quan giảm nguy cơ ung thư. Bởi viêm mạn tính và stress oxy hóa có thể góp phần vào quá trình hình thành, phát triển một số loại ung thư.

Dễ thêm vào nhiều món ăn hằng ngày

Nghệ có thể sử dụng khá linh hoạt như thêm một lượng nhỏ nghệ vào cơm khi nấu, món cá, thịt, rau củ, súp hoặc đồ uống. Curcumin tan trong chất béo nên bạn có thể kết hợp nghệ với một lượng nhỏ dầu ăn. Tiêu đen cũng có thể làm tăng khả năng hấp thu curcumin nhờ piperine.

Tuy nhiên, không nên vì muốn tăng lượng curcumin mà tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung liều cao. Do đó, cách đơn giản và an toàn hơn là sử dụng nghệ như một loại gia vị trong chế độ ăn đa dạng, thay vì xem đây là một phương pháp chữa bệnh.