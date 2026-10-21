Lợi ích kép từ chăn nuôi an toàn sinh học

Hộ chị Hoàng Thị Tiên, thôn Hưng Thịnh, xã Cao Minh đã đầu tư xây dựng chuồng nuôi dúi má hồng đảm bảo quy trình an toàn sinh học.

Các xã phía Bắc của tỉnh có nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi nhờ khí hậu mát mẻ, nguồn phụ phẩm nông nghiệp phong phú. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh luôn là thách thức đối với người chăn nuôi, nhất là các hộ sản xuất quy mô nhỏ.

Trước thực tế đó, nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất và hợp tác xã đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, từng bước đổi mới phương thức chăn nuôi, chú trọng phòng dịch ngay từ chuồng trại, con giống và nguồn thức ăn.

Tại thôn Hưng Thịnh, xã Cao Minh, gia đình chị Hoàng Thị Tiên là một trong những hộ tiên phong áp dụng quy trình chăn nuôi dúi má hồng theo hướng khép kín. Đây là vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, song đòi hỏi điều kiện chuồng trại và quy trình chăm sóc phù hợp để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Xác định phòng bệnh là yếu tố quan trọng, gia đình chị Tiên đã đầu tư hệ thống chuồng trại kiên cố, thông thoáng, nền lát gạch, thuận tiện cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Các khu vực nuôi được bố trí phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của dúi, trong đó khu vực sinh sản được chú trọng bảo đảm độ rộng rãi, khô ráo, tạo điều kiện bảo vệ con giống.

HTX chăn nuôi Giàng Tiến, xã Nghiên Loan duy trì ổn định từ 300- 400 con trâu, bò và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Không chỉ được triển khai ở quy mô hộ gia đình, chăn nuôi an toàn sinh học còn được các hợp tác xã chú trọng gắn với tổ chức sản xuất tập trung và kiểm soát chất lượng.

Tiêu biểu là Hợp tác xã Chăn nuôi Giàng Tiến, xã Nghiên Loan. Đơn vị hiện duy trì hoạt động vỗ béo đàn đại gia súc với số lượng thường xuyên từ 300-400 con trâu, bò. Cùng với việc quản lý đàn vật nuôi, Hợp tác xã chú trọng kiểm soát nguồn vật nuôi đầu vào và xây dựng khu giết mổ khép kín.

Ông Giàng Văn Tiến, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Giàng Tiến, cho biết: Ngay khi nhập trâu, bò về, đơn vị phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp địa phương tổ chức tiêm phòng bắt buộc ba loại vắc-xin gồm lở mồm long móng, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục. Lịch tiêm phòng được duy trì nghiêm túc, kết hợp phun khử trùng định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhập, lây lan trong đàn.

Việc chủ động phòng dịch từ cơ sở chăn nuôi được xem là giải pháp quan trọng để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ hiệu quả sản xuất. Theo số liệu từ ngành chuyên môn, đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 trang trại chăn nuôi.

Chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đang ngày càng phát triển, chiếm trên 50% tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh. Trong số các trang trại, có 103 trang trại quy mô lớn, 786 trang trại quy mô vừa và hơn 700 trang trại quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, hơn 70% cơ sở chăn nuôi lợn và gia cầm trên địa bàn đã áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi sang chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ là giải pháp trước mắt để phòng, chống dịch bệnh mà còn là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Qua đó, góp phần bảo vệ sinh kế của người dân, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.