Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý, chỉ huy, điều hành và tổ chức các hoạt động quân sự, quốc phòng. Trong đó, dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng, phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin và khai thác các hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, việc tập trung, lưu trữ và truyền tải dữ liệu trên môi trường mạng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, an toàn thông tin. Bảo vệ dữ liệu quân sự vì thế trở thành nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với bảo vệ bí mật quân sự, giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn hoạt động của Quân đội.