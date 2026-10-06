Lợi ích của lọc màng bụng đối với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Bác sĩ chuyên khoa II Thái Phạm Thị Hòa, Trưởng khoa Nội thận, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) sử dụng chính màng bụng của người bệnh như “màng lọc” tự nhiên. Thông qua ống thông được đặt vào ổ bụng, dịch lọc được đưa vào khoang phúc mạc. Các chất thải và lượng nước dư thừa từ máu đi qua màng bụng vào dịch lọc, sau đó dịch được tháo ra ngoài và thay bằng dịch mới.

Lọc màng bụng không cần chọc kim vào mạch máu trong mỗi lần điều trị như chạy thận nhân tạo. Ưu điểm của phương pháp này là người bệnh có thể thực hiện tại nhà sau khi được nhân viên y tế hướng dẫn. Nhờ đó, người bệnh giảm số lần đến bệnh viện, tiết kiệm thời gian đi lại và có thể chủ động hơn trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, lọc màng bụng đòi hỏi người bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô khuẩn. Bởi nếu không tuân thủ quy trình vô khuẩn có thể gây viêm phúc mạc. Khi có biểu hiện đau bụng, sốt, dịch lọc đục hoặc bất thường tại vị trí đặt ống thông, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra ngay.

Theo bác sĩ Thái Phạm Thị Hòa, không có phương pháp điều trị thay thế thận nào phù hợp với tất cả người bệnh. Việc lựa chọn lọc màng bụng hay chạy thận nhân tạo cần dựa trên tình trạng sức khỏe, chức năng thận còn lại, điều kiện chăm sóc và nguyện vọng của người bệnh.