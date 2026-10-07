Lợi ích bất ngờ khi vận động 5 phút giữa giờ làm

Lối sống ít vận động làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe mạn tính, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và làm tăng tỷ lệ tử vong nói chung. Do đó, khi thường xuyên mải mê với các hoạt động phải ngồi lâu, hãy cài đặt báo thức mỗi 30, 60 hoặc 90 phút để nhắc nhở bản thân đứng dậy và vận động.

Nội dung 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất 2. Tăng cường năng lượng khi vận động 3. Cơ bắp và xương khớp chắc khỏe hơn 4. Cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tinh thần 5. Giảm nguy cơ tử vong sớm

Vận động ngắn giữa giờ có tác dụng:

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất

Ngồi quá nhiều có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường type 2 và các bệnh tim mạch. Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy việc nghỉ giải lao 5 phút để đi bộ nhẹ nhàng sau mỗi 30 phút có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm huyết áp tâm thu.

Bên cạnh đó, tập thể dục giúp tim khỏe mạnh hơn và cải thiện tuần hoàn máu, giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim như huyết áp cao, cholesterol cao và mức triglyceride cao. Đặc biệt, đối với phụ nữ không có thói quen tập thể dục, ngay cả một lượng nhỏ hoạt động thể chất mạnh ngắt quãng cũng có thể làm giảm nguy cơ gặp phải các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Vận động 5 phút sau mỗi 30, 60. 90 phút ngồi làm việc có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh AI

2. Tăng cường năng lượng khi vận động

Việc tạm dừng công việc đang làm để vận động cơ thể có thể giúp tỉnh táo và tràn đầy sức sống hơn. Trong một nghiên cứu với hơn 19.000 người tham gia tại Mỹ, những người dành 5 phút đi bộ giải lao cho biết cảm giác mệt mỏi và tâm trạng tiêu cực suy giảm và ghi nhận sự gia tăng đáng kể về cảm xúc tích cực. Kết quả này vẫn đúng bất kể tần suất nghỉ giải lao là mỗi 30, 60 hay 120 phút.

Hơn nữa, việc tập thể dục đều đặn cũng giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn, từ đó mang lại cho cơ thể cảm giác tràn đầy năng lượng.

3. Cơ bắp và xương khớp chắc khỏe hơn

Càng ít vận động, cơ bắp và xương khớp càng trở nên yếu đi. Tập thể dục thường xuyên giúp xây dựng cơ bắp, củng cố xương và làm chậm quá trình mất mật độ xương ở người lớn tuổi. Bất kỳ mức độ vận động nào cũng tốt hơn là không vận động. Vì vậy, những khoảng nghỉ vận động 5 phút này khi cộng dồn lại sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

4. Cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tinh thần

Khi tập thể dục, các hormone gây căng thẳng như cortisol và adrenaline sẽ giảm xuống, trong khi endorphin, hormone mang lại cảm giác hưng phấn, dễ chịu, lại gia tăng. Do đó, việc xen kẽ các bài tập ngắn vào lịch trình hàng ngày có thể góp phần quan trọng vào việc giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Ngoài ra, việc tăng cường vận động có thể mang lại lợi ích:

Giúp ngủ ngon hơn, cải thiện chứng mất ngủ và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Cải thiện chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin

Giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu

Cải thiện cảm giác khỏe khoắn và chất lượng cuộc sống

Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy chỉ cần vài tuần tập các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể trong 5 phút mỗi ngày cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Trong đó, tập thể dục nhịp điệu (aerobic) thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, đồng thời cải thiện giấc ngủ, tâm trạng và sự tự tin, riêng tác dụng giảm lo âu có thể xuất hiện chỉ sau 5 phút tập luyện.

5. Giảm nguy cơ tử vong sớm

Lối sống tĩnh tại và việc thiếu hoạt động thể chất đều liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe, thậm chí nguy cơ tử vong sớm còn cao hơn khi một người có cả hai thói quen này. Nguyên nhân do việc ngồi quá lâu có liên quan đến nguy cơ gia tăng các vấn đề sức khỏe, bao gồm một số loại ung thư.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu quan sát quy mô lớn, chỉ cần thêm 5 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ nhanh cũng có thể ngăn ngừa tới 10% các ca tử vong sớm. Việc giảm thời gian ngồi tĩnh tại xuống 30 phút mỗi ngày cũng góp phần ngăn ngừa tử vong sớm.

Các hoạt động vận động có thể thực hiện trong khoảng nghỉ 5 phút: Các khoảng nghỉ để vận động 5 phút có thể rất đơn giản, từ việc đi bộ nhanh quanh khu nhà đến tập tạ, tùy thuộc vào điều kiện xung quanh và sở thích cá nhân của mỗi người. Một số ví dụ bao gồm: Các bài tập giãn cơ.

Squat (đứng lên ngồi xuống).

Jumping jack (bật nhảy dang tay chân).

Lunge (bước gập gối).

Plank.

Chống đẩy.

Chạy bộ tại chỗ.

Dắt chó đi dạo.

Làm việc nhà tốn nhiều sức.

Vận động, vui chơi cùng con cháu.

Tăng thêm số bước chân trong ngày.