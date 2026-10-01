Lợi ích bất ngờ khi cho viên đá lạnh vào máy giặt bạn nên biết

Lợi ích của việc cho thêm đá lạnh vào máy giặt

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đá lạnh có tác dụng làm sáng màu quần áo, đặc biệt là những loại quần áo màu trắng hoặc pastel. Nước lạnh từ đá sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và cặn bẩn bám trên vải, đồng thời giúp giữ màu sắc quần áo luôn tươi sáng.

Đá lạnh có khả năng khử mùi hôi hiệu quả, giúp quần áo luôn thơm tho và sạch sẽ. Do đá lạnh có khả năng hấp thụ mùi hôi, nên khi cho đá vào máy giặt, mùi hôi từ quần áo sẽ được loại bỏ một cách đáng kể.

Nước lạnh từ đá sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và cặn bẩn bám trên vải, đồng thời giúp giữ màu sắc quần áo luôn tươi sáng.

Đá lạnh có tác dụng làm mềm vải tự nhiên, giúp quần áo mềm mại và mịn màng hơn. Thay vì sử dụng nước xả vải, bạn có thể cho thêm đá lạnh vào máy giặt để giúp quần áo mềm mại một cách tự nhiên.

Cách cho viên đá lạnh vào máy giặt

Thông tin trên VTC News, thả từ 2 - 3 viên đá vào máy sấy hay máy giặt tích hợp máy sấy, rồi chọn chế độ cao sấy khoảng 5 phút, sau đó lấy quần áo ra. Bạn sẽ bất ngờ với kết quả, quần áo phẳng hơn thường ngày và có thể áp dụng cho áo sơ mi, áo thun hay quần, váy đầm...

Nếu không muốn dùng đá viên, bạn có thể dùng chiếc khăn ẩm rồi cho vào máy sấy. Sức nóng của máy cùng với hơi nước từ khăn sẽ làm thẳng các nếp nhăn trên áo quần. Bạn nên lưu ý rằng cần phải treo quần áo lên ngay khi máy sấy đã hoàn tất quá trình để giúp áo phẳng hơn.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu nhà bạn không có máy sấy hay máy giặt tích hợp máy sấy thì cũng đừng lo. Bạn có thể dùng giấm trắng thay thế. Loại nước này công hiệu vừa có thể giúp áo quần trắng hơn, vừa có thể pha thành nước xả vải làm mềm quần áo, và lại giúp quần áo đỡ nhăn.

Đá lạnh có tác dụng làm mềm vải tự nhiên, giúp quần áo mềm mại và mịn màng hơn.

Đầu tiên bạn pha giấm với nước theo tỉ lệ 1:3 rồi cho vào bình xịt, sau đó xịt lên những vị trí áo quần bị nhăn, đợi khô hẳn, bạn sẽ thấy không còn vết nhăn nào nữa.

Một điều quan trọng khác cần lưu ý trong việc giúp áo quần bớt nhăn sau khi khô, đó là bạn nên phơi ngay sau khi giặt xong, dù là giặt máy hay giặt tay. Tránh để áo quần một thời gian rồi mới phơi, như vậy thì sẽ khiến chúng bị nhăn nhiều hơn.

Lưu ý khi áp dụng mẹo đá lạnh

Mẹo này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Nếu máy sấy quá đầy, quần áo bị xoắn chặt hoặc chất liệu vải dễ nhăn, các nếp gấp vẫn có thể xuất hiện sau khi sấy.

Ngoài ra, bạn không nên cho đá lạnh trực tiếp vào ngăn chứa bột giặt, nước giặt hoặc ngăn nước xả vải. Đá lạnh cũng không có tác dụng làm sạch quần áo, khử mùi hay diệt khuẩn.

Để quần áo ít nhăn hơn, hãy tránh nhồi quá nhiều đồ vào lồng giặt, chọn tốc độ vắt phù hợp và lấy quần áo ra ngay sau khi kết thúc chu trình.