Lợi ích bất ngờ của quả óc chó đối với giấc ngủ

Nội dung 1. Thử nghiệm khoa học về quả óc chó và giấc ngủ 2. Vì sao ăn quả óc chó giúp ngủ ngon hơn? 3. Lưu ý khi thêm quả óc chó vào thói quen buổi tối

Quả óc chó chứa nhiều dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Việc bổ sung loại hạt này vào thực đơn buổi tối mang lại giải pháp tự nhiên để nâng cao sức khỏe tinh thần.

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu để tìm hiểu cơ chế tác động của thực phẩm này đối với chu kỳ sinh học của con người.

1. Thử nghiệm khoa học về quả óc chó và giấc ngủ

Quả óc chó giúp cải thiện giấc ngủ nhờ chứa lượng lớn melatonin tự nhiên.

Một thử nghiệm của Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) phát hiện ra rằng việc ăn quả óc chó trong bữa tối có thể giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu hơn và thức dậy với tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn. Loại quả óc chó này vốn từ lâu đã được ví như thực phẩm tốt cho não bộ – nay còn được xem là món ăn lý tưởng cho giấc ngủ ban đêm.

Thử nghiệm kéo dài 18 tuần đã được thực hiện với 76 người trẻ tuổi. Trong giai đoạn đầu diễn ra 8 tuần, một nhóm ăn 40 gram quả óc chó vào bữa tối mỗi ngày trong khi nhóm còn lại không ăn. Sau giai đoạn nghỉ xả hơi kéo dài hai tuần, hai nhóm đã hoán đổi chế độ cho nhau. Người tham gia cung cấp mẫu nước tiểu kết hợp đeo thiết bị theo dõi ở cổ tay để ghi nhận các chỉ số về giấc ngủ, mức độ hoạt động và nhiệt độ da.

Kết quả từ giai đoạn ăn quả óc chó cho thấy người tham gia có lượng melatonin sản xuất vào buổi tối tăng lên đáng kể. Họ mất ít thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ, đạt điểm số chất lượng giấc ngủ tổng thể cao hơn và ít bị buồn ngủ vào ban ngày.

2. Vì sao ăn quả óc chó giúp ngủ ngon hơn?

Khả năng cải thiện giấc ngủ của quả óc chó xuất phát từ thành phần hormone và các hợp chất tự nhiên có trong loại hạt này. Mỗi phần quả óc chó cung cấp trung bình 84,6 miligam tryptophan, 118 nanogram melatonin cùng tỷ lệ acid amin cạnh tranh thích hợp.

Tryptophan đóng vai trò là điểm khởi đầu sinh hóa để tổng hợp serotonin và melatonin, trong khi melatonin hoạt động như tín hiệu báo hiệu thời gian nghỉ ngơi cho cơ thể. Các chuyên gia y tế đánh giá cao tỷ lệ acid amin giúp tryptophan dễ dàng vượt qua hàng rào máu não hơn.

3. Lưu ý khi thêm quả óc chó vào thói quen buổi tối

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, nhận thức và giấc ngủ, quả óc chó không thể thay thế phương pháp điều trị y tế đối với chứng mất ngủ.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên ăn khoảng từ 30 đến 40 gram quả óc chó sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp cơ thể có đủ từ 2 - 3 tiếng để thúc đẩy nồng độ melatonin tăng lên trước khi bước vào giấc ngủ đêm.

Bên cạnh những lợi ích đối với giấc ngủ, việc thường xuyên bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn uống hàng ngày còn mang lại nhiều giá trị khác cho sức khỏe toàn diện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại hạt này là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, hỗ trợ rất tốt cho chức năng tim mạch cũng như sự minh mẫn của nhận thức.

Tuy nhiên, khi áp dụng thói quen ăn quả óc chó vào buổi tối, người dùng cũng cần lưu ý một số điểm về giới hạn của nghiên cứu. Các thử nghiệm khoa học hiện tại thường có quy mô tương đối nhỏ và đôi khi nhận được sự tài trợ từ các tổ chức liên quan, đồng thời người tham gia cũng tuân thủ theo một chế độ ăn Địa Trung Hải tổng thể.

Lưu ý, tuy quả óc chó đóng vai trò hỗ trợ tích cực với giấc ngủ nhưng việc duy trì một lối sống khoa học, cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý, vệ sinh giấc ngủ tốt vẫn là chìa khóa cốt lõi để chăm sóc sức khỏe giấc ngủ một cách bền vững.