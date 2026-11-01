Lời hứa với mẹ của cô gái thủ khoa giàu nghị lực

“Mẹ đợi con nhé. Sẽ có một ngày mẹ được nhìn thấy con trong bộ áo cử nhân” - ngày 23-10, tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Hoa đã nhắc lại lời hứa. Cô gái khuyết tật tốt nghiệp thủ khoa ngành Kế toán với điểm trung bình 9,04, khép lại 4 năm học bằng niềm vui và lòng biết ơn những người đã cùng mình đi qua bao khó khăn.

Trở lại nơi được trao niềm tin

4 năm trước, tại hội trường 2A của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Mỹ Hoa đứng trên sân khấu nhận học bổng dành cho sinh viên mới. Khi ấy, cô gái quê xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mang theo nhiều ước mơ nhưng cũng không ít lo âu về chặng đường phía trước. Suất học bổng của nhà trường đến đúng lúc, giúp Hoa vơi bớt gánh lo vật chất. Hơn thế, cô nhận được sự công nhận và tin tưởng của nhà trường đối với khả năng vươn lên của mình. Sự động viên trở thành điểm tựa để cô bắt đầu hành trình.

Ngày 23-10 vừa qua, Hoa trở lại sân khấu quen thuộc trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đại diện các tân khoa phát biểu. Giữa hai lần đứng trên sân khấu là 4 năm học tập, những lần chùn bước và cả quá trình học cách tin vào bản thân.

“Hôm nay, trở lại sân khấu này trong bộ lễ phục tốt nghiệp, tôi xúc động nhận ra: từ sự động viên đúng lúc, con người có thể tìm thấy sức mạnh để đi một chặng đường dài”, Hoa chia sẻ.

Với vóc dáng nhỏ bé, có những việc tưởng như bình thường nhưng bản thân Hoa phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành. Bước vào đại học, bên cạnh yêu cầu về kiến thức là những thử thách trong sinh hoạt, học tập. Để bước tiếp, Hoa tập chia mục tiêu lớn thành những việc nhỏ, kiên nhẫn giải quyết từng khó khăn và chủ động tìm sự hỗ trợ khi cần. Nhờ vậy, Hoa thấy được sự tiến bộ qua từng việc của chính mình. Mỗi bước đi nhỏ bồi đắp thêm tự tin, để những thử thách sau này không còn khiến cô dễ nản lòng.

Nguyễn Thị Mỹ Hoa cùng bố mẹ và PGS-TS Lê Thị Mỹ Hạnh (Trưởng khoa Kế toán, Trường ĐH Tôn Đức Thắng) trong ngày lễ tốt nghiệp 23-10. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trong bài phát biểu tốt nghiệp, Hoa dành những lời thân thương, trìu mến cho thầy cô, bạn bè. Hoa hiểu mình có thể đi chậm hơn, nhưng vẫn tiến về phía trước khi bền bỉ với mục tiêu và biết đón nhận những bàn tay nâng đỡ.

Kết quả của hành trình đó là điểm trung bình tốt nghiệp 9,04, xếp loại xuất sắc, thủ khoa ngành Kế toán và danh hiệu Cử nhân ưu tú; nhận học bổng BKR Sheldon B. Webster Scholarship 2026. Những thành tích nối tiếp nhau ghi dấu sự nỗ lực của cô gái trẻ trong những năm đại học.

Mang theo lòng biết ơn để bước tiếp

Trong ngày tốt nghiệp, giữa những lời cảm ơn nhà trường và thầy cô, Mỹ Hoa nhắc đến lời hứa với mẹ. Câu nói giản dị ấy lưu giữ mong ước được khoác áo cử nhân, để mẹ nhìn thấy con trưởng thành sau những năm tháng học hành.

“Phía sau niềm vui hôm nay là biết bao hy sinh thầm lặng của gia đình. Con vẫn nhớ lời mình từng nói với mẹ: Mẹ đợi con nhé. Sẽ có một ngày mẹ được nhìn thấy con trong bộ áo cử nhân. Hôm nay, lời hứa đã thành hiện thực”, Hoa bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô càng thấm thía giá trị của sự tin tưởng và yêu thương từ gia đình. Cô nhớ sự nghiêm khắc đúng lúc, những lời góp ý thẳng thắn và sự động viên của thầy cô. Qua đó, cô nhận ra bên cạnh kiến thức là những bài học về kỷ luật, sự tử tế và trách nhiệm với công việc. Những bài giảng, bài tập tình huống và hoạt động thực tế giúp cô hiểu thêm trách nhiệm của người làm nghề trước các quyết định của mình.

Từ trải nghiệm như vậy, Hoa mong khi bước vào môi trường làm việc, bản thân vẫn giữ được thói quen đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, lắng nghe ý kiến khác biệt và tiếp tục học hỏi. Đó là hành trang cô muốn mang theo cùng tấm bằng tốt nghiệp.

Hoa tâm sự: “Tôi dự định đăng ký học thạc sĩ tại trường vào năm sau. Theo chính sách dành cho thủ khoa ngành, tôi được hưởng học bổng 100% học phí toàn khóa. Cơ hội này mở thêm một chặng đường học tập sau những thành quả đầu tiên của tôi”.

Trong lời chia sẻ với các tân khoa trên sân khấu, Hoa nói “mỗi người có điều kiện xuất phát và nhịp độ trưởng thành khác nhau. Vì vậy, không nên vội lấy thành công của người khác làm thước đo duy nhất. Điều cần thiết là đặt mục tiêu phù hợp, học từ sai lầm và kiên trì cải thiện từng ngày”. Thông điệp này được đúc kết từ chính những lần Hoa phải dành thêm thời gian để hoàn thành công việc, học cách vượt qua hoài nghi và tìm sự giúp đỡ.

Lời hứa với mẹ đã thành hiện thực. Cô gái thủ khoa Mỹ Hoa đang tiếp tục nuôi khát vọng học tập, mang theo niềm tin và tình thương đã nhận được để vững bước vươn lên.

Ở Mỹ Hoa, điều đáng quý là lòng tự trọng, sự kiên trì và quyết tâm vươn lên. Khi đặt ra mục tiêu, em luôn suy nghĩ tìm cách thực hiện. Với mỗi sự hỗ trợ nhận được, Hoa thể hiện lòng biết ơn bằng hành động, nỗ lực học tập và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Những yếu tố đó giúp em từng bước vượt qua khó khăn, đồng thời trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho những người xung quanh. PGS-TS LÊ THỊ MỸ HẠNH Trưởng khoa Kế toán, Trường ĐH Tôn Đức Thắng