'Lời hứa' – Khi những chiến sĩ Công an kể chuyện nghề bằng điện ảnh

Sự chủ quan, khởi nguồn của những bi kịch

Trong bộ phim, gần như toàn bộ các tuyến nhân vật tham gia đều là cán bộ, chiến sĩ Công an như Đại tá Phạm Quang Huy (Phó Cục trưởng Cục CSGT) trong vai ông Huy (Phó Chủ tịch UBND phường) luôn xuất hiện tại các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền pháp luật. Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến (cán bộ Phòng CSGT) trong vai tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, giàu tình yêu thương, làm cầu nối gắn kết bà con với chính quyền địa phương, Thiếu tá Trần Quân Thụy (cán bộ Phòng CSGT) ở vị trí tổ trưởng tổ công tác luôn trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ đảm bảo TTATGT…

Ekip tham gia dự án làm phim "Lời hứa".

Lấy bối cảnh một khu dân cư ở Hà Nội, “Lời hứa” mở ra bằng những câu chuyện đời thường về tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm công dân và việc chấp hành pháp luật. Ở đó, ông Tiến (tổ trưởng tổ dân phố) luôn tận tụy với công việc chung còn Thiếu tá Thụy (Phòng CSGT) cùng đồng đội thường xuyên gắn bó với địa bàn trong công tác tuyên truyền người dân thực hiện các quy định về TTATGT.

Trong cuộc sống, mỗi nhân vật trong câu chuyện đều mang những sự khác biệt, về nhận thức, về lựa chọn và cách ứng xử trước pháp luật và sự an toàn giao thông.

Những diễn viên "bất đắc dĩ" của bộ phim.

Hòa, một người được biết đến mang định kiến đối với lực lượng CSGT khi bị xử phạt nồng độ cồn. Trước thái độ của Hòa, tổ công tác CSGT khi làm nhiệm vụ vẫn giữ được sự kiên trì, thái độ đúng mực để giải thích hành vi và xử lý nghiêm vi phạm.

Nhưng rồi ngã rẽ của câu chuyện xảy ra khi vợ chồng Cường mất trong một vụ tai nạn, để lại cô con gái nhỏ tên Bông. Người gây ra vụ tai nạn trong tình trạng say rượu chính là Hoàng (con trai ông Tiến), người tổ trưởng dân phố vốn được đánh giá là gương mẫu. Sự thật khiến cả khu dân cư bàng hoàng, đồng thời đảo ngược những nghi ngờ từng hướng về Hòa.

Đau đớn trước hành vi của con trai, ông Tiến vẫn lựa chọn ủng hộ việc xử lý Hoàng theo đúng quy định.

Diễn viên Trịnh Vũ Thái Hòa góp mặt trong dự án phim "Lời hứa".

Sau biến cố, Hòa thực sự thay đổi từ bỏ rượu bia và tích cực vận động người dân chấp hành pháp luật về TTATGT.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, tất cả ekip đều thống nhất hướng phát triển bước ngoặt nằm ở nhân vật Hoàng là người gây tai nạn thay vì Hòa để nói lên, sự chủ quan coi thường an toàn giao thông thể hủy hoại cuộc đời mình và cướp đi sinh mạng của người vô tội. Song song với đó là thay đổi, dù muộn màng nhưng vẫn có thể mang đến giá trị cho cuộc sống.

Những diễn viên bất đắc dĩ, đưa thông điệp ATGT vào cuộc sống

Điểm đặc biệt của tác phẩm là cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ xuất hiện trước máy quay mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo nội dung. Kinh nghiệm công tác, những tình huống thực tế và sự am hiểu về lĩnh vực TTATGT là chất liệu quan trọng để xây dựng câu chuyện gần với thực tiễn, đồng thời gắn thông điệp tuyên truyền với những vấn đề người dân có thể gặp trong đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội trong một cảnh quay.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND về quá trình thực hiện bộ phim “Lời hứa”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên (Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về việc xây dựng, sản xuất phim truyền hình gắn với thực tiễn công tác của đơn vị để tham dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, từ xây dựng nội dung đến tổ chức thực hiện.

Trong quá trình sản xuất, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính chân thực của câu chuyện, thể hiện đúng thực tiễn công tác bảo đảm TTATGT, đồng thời chuyển tải thông điệp pháp luật bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. Những tình huống nghiệp vụ được đặt trong các mối quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm cộng đồng, để người xem có thể nhận ra những vấn đề ngay trong đời sống của mình.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên (Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên, “Lời hứa” còn là nỗ lực của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trong đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến với người dân thông qua những câu chuyện có sức lay động. Từ thực tiễn công tác, đặc biệt là những hậu quả đau lòng do sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, bộ phim hướng người xem đến nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự sống và trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

“Chúng tôi mong muốn người xem hiểu rằng phía sau mỗi vụ tai nạn là nỗi đau của những con người, những gia đình; có những mất mát không thể bù đắp. Khi ý thức chấp hành pháp luật bắt đầu từ sự trân trọng tính mạng của bản thân và người khác, mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn với hành vi của mình. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn gửi gắm qua bộ phim”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Nhiều cảnh quay, ekip phải diễn đi diễn lại nhiều lần đến đêm mới hoàn thành.

Nói về những khó khăn trong quá trình thực hiện, Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho biết, với các cán bộ, chiến sĩ tham gia bộ phim, điện ảnh là lĩnh vực còn nhiều mới mẻ. Từ công việc chuyên môn đến cách thể hiện nhân vật trước máy quay là một quá trình học hỏi, đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần cầu thị và phối hợp chặt chẽ.

“Bước vào một lĩnh vực mới, chúng tôi vừa làm, vừa học hỏi, từng bước hoàn thiện cách thể hiện để câu chuyện chân thực và gần gũi hơn với người xem. Chúng tôi mong bộ phim góp phần giúp mỗi người tự nhắc mình chấp hành pháp luật, để mỗi hành trình đều trở về an toàn”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên bày tỏ.

Thiếu tá Trần Quân Thụy chỉ đạo diễn xuất một phân cảnh trong phim.

Tâm trạng vẫn không giữ nổi sự xúc động, tự hào khi “đứa con tinh thần” được phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, Thiếu tá Trần Quân Thụy, đạo diễn và cũng kiêm luôn diễn viên cho bộ phim “Lời hứa” tâm sự: “Không phải diễn viên chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ khi tham gia phim phải đảm nhiệm thêm công việc đòi hỏi những kỹ năng khác với nhiệm vụ thường ngày.

Trên màn ảnh, một lời thoại, ánh mắt hay phản ứng của nhân vật đều cần phù hợp với mạch phim; những tình huống nghiệp vụ cũng phải được thể hiện tự nhiên, có sức thuyết phục và phục vụ câu chuyện. Đây là trải nghiệm khác biệt, đòi hỏi sự phối hợp giữa hiểu biết thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực làm quen với ngôn ngữ điện ảnh”.

Từ “Lời hứa”, những người chiến sĩ Công an không chỉ kể câu chuyện về một vụ tai nạn mà còn gửi đến người xem lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi sau mỗi hành trình, trở về nhà bình an là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Và để điều ấy thành hiện thực, mỗi người cần bắt đầu từ việc không sử dụng rượu bia khi lái xe, tôn trọng pháp luật và đặt sự an toàn của cộng đồng lên trên những phút giây chủ quan.