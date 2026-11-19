Mới đây, Trấn Thành khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú khi bất ngờ nhắc đến kế hoạch tổ chức fan meeting sau khi hoàn thành dự án phim mới. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn công khai tuyên bố sẽ không trốn tránh lời hẹn với FC Trấn Thành Town như trước.

Câu chuyện bắt đầu từ đoạn tin nhắn một nữ khán giả gửi đến Trấn Thành để báo tin cô sẽ kết hôn vào ngày 16/1/2027. Vì là thành viên lâu năm của FC, cô hài hước nhắn nhủ nam nghệ sĩ nếu có dự định tổ chức premiere phim vào đúng ngày này thì hãy cân nhắc đổi lịch, để bản thân vừa có thể tham gia cổ vũ thần tượng vừa không bỏ lỡ ngày trọng đại.

Trấn Thành hứa tổ chức fan meeting hoành tráng sau khi hoàn thành phim mới. Ảnh: FBNV

Trước sự đáng yêu của người hâm mộ, Trấn Thành không chỉ gửi lời chúc mừng mà còn chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ dành nhiều tình cảm cho các thành viên Trấn Thành Town, đồng thời bất ngờ nhắc đến món quà muốn dành tặng FC sau thời gian dài chưa có dịp gặp gỡ đông đủ.

Cụ thể, Trấn Thành viết: "Để xong phim EM hai sẽ ráng tranh thủ làm 1 cái Fan Meeting hoành tráng trả ơn lại cho tụi EM nha!!!!!!!". Đặc biệt, anh còn nhấn mạnh: "Hai ko trốn nữa!!! Hai hứa!!!".

Lời hứa này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi fan meeting là hoạt động mà nhiều người hâm mộ mong đợi từ lâu. Không chỉ muốn được gặp thần tượng ngoài đời, các thành viên FC còn có cơ hội giao lưu, trò chuyện và cùng nhìn lại hành trình đồng hành với nam nghệ sĩ.

Cộng đồng Trấn Thành Town hào hứng trước lời hẹn gặp gỡ của nam nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh lời hứa đầy hào hứng, Trấn Thành cũng không quên thể hiện tính cách hài hước quen thuộc khi nói về vấn đề kinh phí. Nam nghệ sĩ chia sẻ sẽ đi xin tài trợ để tổ chức chương trình, thậm chí tự trêu bản thân: "Hai hết tiền gòi!!!!!!!".

Chi tiết này khiến phần bình luận trở nên rôm rả. Một số khán giả hài hước nhắc Trấn Thành nên bắt đầu tìm nhà tài trợ, trong khi người khác cho biết sẽ bỏ ống heo từ bây giờ để chuẩn bị tham dự fan meeting. Có người còn đùa rằng vợ nam nghệ sĩ chính là nhà tài trợ tiềm năng nhất.

Nhiều bình luận khác bày tỏ mong muốn được gia nhập FC Trấn Thành Town, thậm chí có khán giả lớn tuổi cũng hào hứng cho biết mình yêu thích nam nghệ sĩ. Một số người dự đoán nếu chương trình thực sự diễn ra, lượng khán giả đăng ký tham dự có thể rất đông bởi Trấn Thành sở hữu cộng đồng người hâm mộ ở nhiều độ tuổi.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành mới chỉ chia sẻ dự định tổ chức fan meeting sau khi hoàn thành phim mới. Nam nghệ sĩ chưa công bố thời gian, địa điểm, quy mô hay thông tin cụ thể về chương trình. Vì vậy, người hâm mộ vẫn cần chờ đợi những cập nhật chính thức tiếp theo.

Trấn Thành đang trong giai đoạn hậu kỳ phim Tết. Ảnh: FBNV

Dẫu chưa có lịch trình cụ thể, lời hứa không trốn fan của Trấn Thành vẫn đủ khiến cộng đồng Trấn Thành Town phấn khích. Nếu kế hoạch được hiện thực hóa, đây sẽ là dịp để nam nghệ sĩ trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã bền bỉ đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.