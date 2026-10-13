Lời hứa của Elon Musk về Internet vệ tinh giá rẻ

Phát biểu này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai tỷ phú, chỉ vài ngày trước khi Jio Platforms chuẩn bị thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử Ấn Độ.

Jio Platforms, công ty sở hữu mảng viễn thông của Jio, đặt mục tiêu đạt mức định giá 106 tỷ USD trong đợt IPO. Tương tự Starlink thuộc SpaceX, dự án Internet vệ tinh của Jio cũng đang chờ hoàn tất thủ tục phê duyệt an ninh trước khi chính thức triển khai.

Chiến lược cung cấp dữ liệu di động giá rẻ đã giúp Jio phát triển mạnh tại Ấn Độ. Đây cũng là cách Elon Musk từng áp dụng tại những thị trường như Kenya nhằm tạo sức ép lên các nhà mạng địa phương. Hiện SpaceX còn có kế hoạch trực tiếp tham gia thị trường dịch vụ di động, trước mắt tại Mỹ.

Elon Musk tuyên bố Starlink sẽ áp dụng mức giá phải chăng tại Ấn Độ để cạnh tranh với Reliance Jio của tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Reuters

Elon Musk chưa công bố mức giá cụ thể của Starlink tại Ấn Độ, nơi chi phí dữ liệu di động vào khoảng 0,08 USD mỗi gigabyte, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

"Nếu Starlink có giá quá cao tại Ấn Độ, sẽ không ai mua dịch vụ này. Vì vậy, SpaceX cần đưa ra mức giá phù hợp", Elon Musk viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy.

Ông cho rằng cạnh tranh sẽ mang lại lợi ích cho người dân Ấn Độ khi giúp họ có thêm lựa chọn. "Lợi nhuận của Ambani sẽ giảm, nhưng ông ấy sẽ không phải rời khỏi thị trường", Elon Musk nói thêm.

Những phát biểu trên nối tiếp loạt bài đăng của Elon Musk trên X, trong đó ông cáo buộc chính phủ Thủ tướng Narendra Modi và tỷ phú Mukesh Ambani cố tình trì hoãn việc cấp phép cho Starlink hoạt động tại Ấn Độ nhằm bảo vệ Jio, nhà mạng đang dẫn đầu thị trường.

Động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thái độ của Elon Musk đối với chính phủ Ấn Độ. Trước đó, tỷ phú công nghệ có mối quan hệ công khai khá thân thiện với Thủ tướng Narendra Modi trong thời gian dài.

Chính phủ Ấn Độ bác bỏ cáo buộc thiên vị trong quá trình xét duyệt hồ sơ, đồng thời khẳng định cả ba dự án Internet vệ tinh đang xin phép triển khai, trong đó có Starlink và Jio, đều chờ hoàn tất thủ tục phê duyệt an ninh.

Cuối ngày thứ Sáu, Elon Musk trực tiếp đặt câu hỏi liệu tỷ phú Mukesh Ambani có cân nhắc cho phép Starlink cạnh tranh hay không.

Phía Reliance chưa đưa ra phản hồi trước những phát biểu của Elon Musk.