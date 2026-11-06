Lời hồi đáp của Quang Lê khiến ngọc nữ bolero hạnh phúc

Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được đông đảo khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng phong cách biểu diễn gần gũi. Bên cạnh hoạt động âm nhạc cá nhân, nam ca sĩ còn thường xuyên kết hợp với nhiều đồng nghiệp, tạo nên những màn song ca nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, Quang Lê chia sẻ về cơ duyên kết hợp cùng Tố My trong một sản phẩm âm nhạc mới. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, ban đầu, ngọc nữ bolero muốn tìm kiếm một giọng ca nam có thể hát được chất giọng miền Nam bởi ca khúc lần này thuộc thể loại nhạc quê hương Nam Bộ. Khi biết được mong muốn của Tố My, Quang Lê nhanh chóng đưa ra lời hồi đáp đặc biệt rằng bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận phần thể hiện này.

Quang Lê có màn kết hợp ăn ý với Tố My.

Chia sẻ về câu chuyện phía sau màn kết hợp, Quang Lê cho biết: "Ban đầu, Tố My chỉ nghĩ tôi chuyên hát những bài bolero. Nhưng sự thật là tôi từng hát nhạc quê hương. Tôi đưa clip hát bài Hương Tóc Mạ Non cùng Hà Phương, đạt triệu view. Lúc đó Tố My mới bất ngờ, nhớ ra chuyện này. Tôi cũng thích bài hát này quá nên lập tức vào phòng thu để thực hiện demo. Ngay sau khi nghe xong, nhạc sĩ của bài hát cũng tuyên bố bài hát này chỉ có Quang Lê mới hát với Tố My".

Lời hồi đáp của Quang Lê không chỉ giúp Tố My tìm được người đồng hành phù hợp mà còn mở ra cơ hội để cả hai cùng thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới. Đặc biệt, sự hào hứng của nam ca sĩ khi nhanh chóng vào phòng thu thực hiện bản demo cũng cho thấy anh dành nhiều tình cảm cho ca khúc này.

Màn kết hợp giữa Quang Lê và Tố My nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi sản phẩm được công chúng đón nhận và ủng hộ nhiệt tình. Sự hòa quyện giữa hai giọng hát mang màu sắc riêng cũng là yếu tố khiến màn song ca nhận được nhiều sự chú ý.

Quang Lê và Tố My được nhiều khán giả yêu thích vì giọng hát ngọt ngào.

Thực tế, Quang Lê và Tố My vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng nhiều lần đứng chung sân khấu, kết hợp trong các chương trình âm nhạc và có sự tương tác khá ăn ý. Không chỉ hòa hợp trong âm nhạc, hai nghệ sĩ còn thường xuyên dành cho nhau những lời nhận xét tích cực, tạo cảm giác gần gũi mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Chính sự thân thiết này khiến một bộ phận khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" Quang Lê và Tố My. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai người đôi khi trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận có mối quan hệ tình cảm vượt quá tình đồng nghiệp.

Quang Lê và Tố My có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, biểu diễn phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nam ca sĩ cũng tích cực thực hiện các sản phẩm âm nhạc, kết hợp với những giọng ca thuộc nhiều thế hệ nhằm mang đến màu sắc mới cho dòng nhạc trữ tình, bolero.

Sau nhiều năm hoạt động, Quang Lê vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng người yêu nhạc nhờ chất giọng đặc trưng. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Đập Vỡ Cây Đàn, Sầu Tím Thiệp Hồng... tiếp tục được khán giả yêu thích.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hậu trường biểu diễn và các câu chuyện liên quan đến đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, các chuyến lưu diễn và những dự án cá nhân. Nam ca sĩ vẫn duy trì phong độ biểu diễn, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ và gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết. Với anh, việc được đứng trên sân khấu, tiếp tục hát những ca khúc được khán giả yêu mến là niềm vui lớn sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Màn kết hợp mới với Tố My vì thế cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc của Quang Lê. Không chỉ mang đến một sản phẩm dành cho người yêu dòng nhạc quê hương, sự kết hợp này còn tiếp tục cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó giữa hai giọng ca được khán giả yêu mến.