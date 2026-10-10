Lời hẹn thần tốc của chuyên gia phẫu thuật hiện thực hóa giấc mơ cho cậu bé Hà Nội

Những ngày tháng 10, gia đình chị K. ở Yên Bài, một xã có hơn 50% là đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Nội, tràn ngập hy vọng cậu con trai sớm có thể chạy nhảy, chơi đùa như các bạn cùng trang lứa.

Khi mới 6 tuổi, N.M.T (sinh năm 2016) gặp tai nạn nghiêm trọng. Tình trạng chấn thương sọ não nặng khiến bệnh nhi phải thở máy, mở khí quản tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sau thời gian điều trị hôn mê kéo dài, bé tiếp tục hành trình hồi phục tại tuyến dưới. Hơn 1 năm miệt mài, trẻ bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng hơn 2 năm nay.

Dù gia đình khó khăn về kinh tế, chị K. vẫn phải bỏ hết công việc, ở nhà chăm sóc con. Cậu bé nay đi học lớp 3 (chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi).

Di chứng kéo dài sau chấn thương sọ não

Di chứng nằm điều trị sọ não kéo dài khiến hai gân gót của cậu bé bị co rút, các khối cơ gấp và duỗi bàn chân co cứng, bàn chân biến dạng. Việc đi đứng, chạy nhảy của bé T. rất khó khăn, phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác.

Chị K. nhớ mãi ngày 26/9, Trạm Y tế xã Yên Bài thông báo có đoàn bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam về khám miễn phí. Chị hối hả đưa con ra gặp "bác sĩ ở Trung ương".

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh khám cho bé T. ngay trong chương trình khám miễn phí ngày 26/9. Ảnh: T.Thắng

"Con được gặp bác sĩ Khánh, bà con nói với nhau, bác sĩ này giỏi lắm, nhà tôi gặp may đấy! Tôi càng hy vọng có thêm 'ánh sáng' cho con trên hành trình trở về cuộc sống bình thường", chị K. nhớ lại.

Bất ngờ vì lời hẹn thần tốc và ca mổ kéo dài gân gót qua da

Trực tiếp khám cho bé T., PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh nhi nằm trong nhóm các trường hợp co rút gân gót (gân Achilles) hai bên sau tổn thương thần kinh (chấn thương sọ não nặng).

Đây là tổn thương thường gặp khi người bệnh phải nằm điều trị kéo dài nhiều ngày. Khi cơ và gân co rút, bàn chân dần bị kéo về tư thế bất thường, ảnh hưởng khả năng đứng và đi.

Bé T. được dìu đi lại, đứng lên ngồi xuống. Ảnh cắt từ clip

"Thứ 3 tới (ngày 29/9), gia đình sắp xếp đưa cháu về Bệnh viện, gặp tôi để khám chuyên sâu rồi sắp xếp lịch mổ nhé!", lời dặn của bác sĩ Khánh khiến chị K. rất bất ngờ. Chưa bao giờ chị nghĩ một lịch hẹn mổ lại nhanh như vậy.

Đúng như lời hẹn, bé T. được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chuyên gia hàng đầu về ngoại khoa đã tiến hành hội chẩn, thực hiện các chỉ định chuyên sâu với ca bệnh này.

Bác sĩ Khánh cho biết với những trường hợp như bé T., mục tiêu phẫu thuật không chỉ là đưa bàn chân về vị trí giải phẫu thuận lợi hơn mà còn phải tính đến khả năng vận động, độ cân bằng của bàn chân và nguy cơ tái co rút.

Ở người lớn hoặc những trường hợp đến muộn, bác sĩ có thể dùng kỹ thuật mổ mở như Z-plasty hoặc tạo hình lại Achilles bằng phương pháp V-Y... Với trẻ 10 tuổi, lựa chọn phương pháp cần cân nhắc kỹ vì cơ thể còn phát triển. Kéo dài gân gót Achilles qua da được đưa ra và quyết định lựa chọn.

"Kỹ thuật này cho phép can thiệp vào gân qua những điểm nhỏ trên da thay vì tạo đường mổ dài. Việc can thiệp nhẹ nhàng, phù hợp với bệnh nhi, không để lại vết mổ trên da, giảm thiểu đau đớn và hỗ trợ quá trình phục hồi", bác sĩ Khánh cho hay.

Gân Achilles là một trong những gân lớn nhất và quan trọng nhất của cơ thể. Tỉ lệ đứt gân Achilles từ 7/100.000 người/1 năm và đang có xu hướng tăng lên từ 15-25/100.000, độ tuổi chủ yếu là từ 30-50 và hay gặp ở người béo phì, nam gặp nhiều hơn nữ. Thời gian gần đây, các cơ sở y tế gặp không ít trường hợp đứt gân Achilles do chơi thể thao.

Là một trong những gân quan trọng nhất của cơ thể, gân Achilles rất cần thiết trong động tác đạp bàn chân và bước đi. Điều này đặt ra thử thách cho ca mổ khi phải đảm bảo độ chính xác khi kéo dài gân gót. Nếu kéo dài không đủ, biến dạng có thể còn tồn tại nhưng quá mức lại có thể làm giảm sức đẩy của bàn chân.

Cậu bé tỉnh táo trò chuyện cùng bác sĩ Khánh chỉ một ngày sau ca mổ. Ảnh: T.Thắng

Ca mổ diễn ra thuận lợi, do bác sĩ Khánh trực tiếp thực hiện. "Vết mổ rất nhỏ, chỉ khoảng nửa cm, cổ chân được đưa lên vuông góc", bác sĩ Khánh chia sẻ ngay sau ca mổ. Ngay ngày đầu sau phẫu thuật, bé đã ngồi dậy được, tỉnh táo, ăn uống bình thường, việc bó bột hai chân tiếp tục kéo dài khoảng 1-2 tuần.

Thầy thuốc và gia đình rất hy vọng chỉ vài ngày sau, trẻ có thể đi học trở lại, chạy nhảy, chơi đùa trở lại như ước mơ của cậu bé.