GS.TSKH HỒ SĨ THOẢNG - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM):

Trong hành trình 65 năm ngành Dầu khí Việt Nam, có những quyết định chỉ bộc lộ đầy đủ giá trị sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Đó là những lựa chọn nhằm xây dựng năng lực công nghiệp, tích lũy tri thức và chuẩn bị nguồn lực lâu dài cho đất nước.

Khi được điều động về Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đầu năm 1992, tôi cùng lãnh đạo tổng công ty xác định yêu cầu phát triển toàn diện, không chỉ dừng ở tìm kiếm, thăm dò và khai thác. Từ định hướng đó, PETROVIETNAM từng bước mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, thương mại, bảo hiểm, tài chính và công nghiệp liên quan, hướng tới làm chủ nhiều khâu trong chuỗi giá trị dầu khí, giảm phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài.

GS.TSKH HỒ SĨ THOẢNG

Từ nền móng ban đầu ấy, dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam từng bước phát triển, đảm nhiệm nhiều công trình phức tạp và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Cùng với sự hình thành ngành công nghiệp khí, sự phát triển của lọc - hóa dầu, điện và phân bón, PETROVIETNAM dần xây dựng được hệ thống hạ tầng và năng lực công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế.

Thành quả của ngành là sự tiếp nối của nhiều thế hệ, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương. Nhiều công trình phải được chuẩn bị, triển khai qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo. Vì vậy, điều quan trọng không phải là dấu ấn của một cá nhân hay một giai đoạn, mà là khả năng nhận diện yêu cầu phát triển trong tương lai để chuẩn bị tổ chức, nguồn lực và con người từ sớm.

Đó cũng là bài học về trách nhiệm của người lãnh đạo trước những quyết định lớn. Có những lựa chọn chưa thể mang lại kết quả ngay trong nhiệm kỳ của người khởi xướng, nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phát triển của cả ngành trong nhiều thập niên tiếp theo. Tầm nhìn dài hạn không chỉ nằm ở việc xác định đích đến, mà còn ở sự kiên trì xây dựng những điều kiện cần thiết để thế hệ sau có thể tiếp tục tiến xa hơn.

ÔNG NGÔ THƯỜNG SAN - Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM):

Sau khi đất nước giải phóng, kinh tế rất khó khăn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trăn trở: “Làm sao để chúng ta có được 1 triệu tấn dầu?”. Câu hỏi ấy thôi thúc những người làm dầu khí quyết tâm tìm lời giải. Khi sản lượng Bạch Hổ sụt giảm nghiêm trọng, nhiều ý kiến cho rằng nên “dẹp ngành Dầu khí đi”. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, quyết định khoan sâu vào tầng đá móng granit nứt nẻ. Năm 1988, dòng dầu từ đá móng phun trào, mở ra bước ngoặt lịch sử, đưa ngành Dầu khí Việt Nam sang một chặng đường phát triển mới.

ÔNG NGÔ THƯỜNG SAN

Nhìn lại 65 năm xây dựng và phát triển ngành với không ít thăng trầm, những đóng góp của các thế hệ cán bộ PETROVIETNAM đối với nền kinh tế và khoa học công nghệ dầu khí là giá trị cao quý cần được trân trọng, gìn giữ.

Về định hướng tương lai, dầu khí vẫn giữ vai trò thiết yếu trong lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu trong nửa đầu thế kỷ XXI. Trước mắt và trung hạn, PETROVIETNAM cần đầu tư các giải pháp, quy trình công nghệ tuần hoàn hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tiết kiệm tài nguyên, gia tăng giá trị sản phẩm và giảm tác động đến môi trường.

Cùng với đó, Tập đoàn cần chuyển dịch cơ cấu hydrocarbon từ dầu sang khí thiên nhiên, kết hợp nhập khẩu LNG và nghiên cứu tiềm năng băng cháy; đồng thời đa dạng hóa sang các nguồn năng lượng sạch, từng bước phát triển nguồn năng lượng “phi khoáng”, tái sinh, thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải CO2. Năng lượng gió ngoài khơi và hydro là những lĩnh vực PETROVIETNAM có thể ưu tiên xem xét trên cơ sở năng lực hiện có.

PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với vai trò của Tập đoàn: vừa là trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng, vừa là động lực bứt phá cho nền kinh tế. Tám chữ vàng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” đã xác định sứ mệnh chiến lược của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới. Toàn ngành cần khẩn trương hành động để nắm bắt thời cơ, tránh nguy cơ tụt hậu.

ÔNG NGUYỄN XUÂN NHẬM - Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM):

với những người đã gắn bó với ngành Dầu khí từ khi ra trường và suốt cả cuộc đời làm việc như chúng tôi, không có gì hạnh phúc hơn khi thấy các thế hệ nối tiếp nhau đưa ngành lên những tầm vóc mới. Nhìn lại chặng đường 65 năm truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, đó là niềm vui lớn của những người đã từng công tác trong ngành.

ÔNG NGUYỄN XUÂN NHẬM

Tôi cho rằng PETROVIETNAM mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, là hướng đi đúng đắn. Dầu khí vốn là một ngành năng lượng, nhưng lâu nay hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng không tái tạo. Bước vào thời kỳ mới, tôi tin rằng PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng để đóng góp tốt hơn cho đất nước.

Thời chúng tôi còn làm việc, có những năm ngành Dầu khí đóng góp trên 30% ngân sách quốc gia. Tỷ trọng ấy có thể thấp hơn khi các ngành khác cùng phát triển. Theo tôi, đó là điều tự nhiên và đáng mừng đối với đất nước. Tôi hy vọng các thế hệ lãnh đạo hôm nay và sau này sẽ tiếp nối truyền thống của ngành Dầu khí, một ngành từng giữ vị trí hàng đầu trong nền kinh tế.

Điều tôi muốn gửi gắm là niềm tin vào tài trí và năng lực của thế hệ tiếp nối. Tôi tin các bạn có đủ trí tuệ, năng lực để đảm nhận những công việc phía trước. Chỉ cần quyết tâm, chắc chắn các bạn sẽ thành công.

TSKH PHÙNG ĐÌNH THỰC - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM):

ôi muốn gửi tới thế hệ trẻ bài học về sự kiên định và tinh thần tự chủ. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi bước vào lĩnh vực mới, nhưng cách con người đối diện và giải quyết nó sẽ quyết định khả năng đi tới thành công. Nếu tập thể xây dựng công trình khí Tiền Hải chùn bước trước những trở ngại, dấu mốc ngày 19-4-1981 (dòng khí công nghiệp đầu tiên của Việt Nam được khai thác thành công từ giếng khoan số 61 tại mỏ khí Tiền Hải C) có lẽ đã không thể đến.

TSKH PHÙNG ĐÌNH THỰC

Đặc biệt, người lãnh đạo cần biết giao nhiệm vụ, tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy năng lực; còn người trẻ phải chủ động học hỏi, sáng tạo và dũng khí chịu trách nhiệm với những việc mình đảm nhận.

Từ Tiền Hải đến những dự án công nghiệp - năng lượng quy mô lớn ngày nay, tư duy khoa học vẫn phải là nền tảng của mọi quyết định chiến lược. Nếu thiếu nền tảng này, những dự án có quy mô lớn và vòng đời dài khó bảo đảm hiệu quả, an toàn và tính bền vững. Ngược lại, cơ sở khoa học vững chắc giúp tinh thần dám nghĩ, dám làm chuyển thành những quyết định có căn cứ, tạo ra giá trị lâu dài.

PETROVIETNAM cần tiếp tục phát huy nền tảng đã tích lũy về khoa học - công nghệ, quản lý dự án lớn, hợp tác quốc tế và đội ngũ cán bộ, kỹ sư trưởng thành qua thực tiễn. Lợi thế chỉ có thể duy trì khi được liên tục bồi đắp. Người dầu khí đã giỏi rồi thì lại càng phải học. Trước tốc độ phát triển của khoa học công nghệ, người kỹ sư phải không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng, độ an toàn và khả năng tạo ra giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, PETROVIETNAM cần tăng cường liên kết giữa các lực lượng nghiên cứu trong toàn Tập đoàn, hướng tới hình thành năng lực khoa học công nghệ có tính hệ thống, đủ sức giải quyết những bài toán liên ngành. Tinh thần “khoa học vì sản xuất”, được thúc đẩy từ đầu thập niên 90 cần được nâng lên tầm cao mới. Trước đây khoa học chủ yếu giải quyết các yêu cầu cấp thiết trong khai thác, vận hành và tối ưu hóa sản xuất, thì hôm nay còn phải đóng vai trò mở đường, giúp PETROVIETNAM làm chủ các ngành công nghiệp tương lai.

ANH HÙNG LAO ĐỘNG - TS NGUYỄN HÙNG DŨNG - Nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM):

Năm 1959, trong chuyến thăm Khu công nghiệp dầu khí Baku (Azerbaijan), Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp dầu khí. Khát vọng ấy được tiếp nối bằng quá trình hình thành lực lượng nghiên cứu, tìm kiếm dầu khí và đào tạo nhân lực. Từ Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 (1961), Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (1975) đến Liên doanh Vietsovpetro (1981), cùng những dấu mốc về khí Tiền Hải, dầu Bạch Hổ và tầng đá móng nứt nẻ, ngành Dầu khí từng bước khẳng định năng lực.

ANH HÙNG LAO ĐỘNG - TS NGUYỄN HÙNG DŨNG

Đằng sau hành trình ấy là tầm nhìn dài hạn, sự tích lũy tri thức, công nghệ và tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhiều thế hệ. Bước vào giai đoạn mới, PETROVIETNAM tiếp tục gánh vác trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị năng lượng bền vững.

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt 65 năm phát triển của ngành chính là đặt lợi ích của đất nước và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng lên trên hết. Đây là giá trị cần kế thừa, là nguyên tắc định hướng khi PETROVIETNAM đứng trước những lựa chọn mới.

Nếu trước đây chúng ta đi tìm dầu để góp phần xây dựng đất nước, thì hôm nay PETROVIETNAM phải đi xa hơn, dùng nền tảng dầu khí đã tích lũy để kiến tạo những nguồn năng lượng và ngành công nghiệp mới. Quy mô, vị thế và năng lực công nghiệp được tích lũy qua nhiều thập niên là nền tảng đáng tự hào, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo dựng năng lực mới, nuôi dưỡng khát vọng phát triển tương xứng với tiềm năng, sứ mệnh và kỳ vọng của đất nước.

65 năm là hành trình của những người mở đường, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một sứ mệnh rộng lớn hơn. Với PETROVIETNAM hôm nay, tiên phong phải đi cùng năng lực làm chủ; đổi mới phải dựa trên nền tảng khoa học; khát vọng phát triển phải gắn với hiệu quả, tính bền vững và lợi ích quốc gia. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối di sản của những thế hệ đi trước và kiến tạo tương lai cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.