Lời giới thiệu trên bìa sau sách (bìa 4) là tham chiếu để độc giả chọn sách, đang ngày càng trở nên sáo rỗng. Ảnh minh họa: Pexels.

Đầu tuần này, khi nhà phê bình văn học Katherine May ghé thăm hiệu sách gần nhà, chủ tiệm sách chia sẻ: "Chúng tôi đang bày cuốn sách mà cô từng giới thiệu ngay trên bàn phía trước đấy!"

Người chủ chỉ vào một cuốn tiểu thuyết May chưa từng thấy. May cầm lên, xem kỹ nội dung nhưng vẫn chẳng thấy quen thuộc. Tuy nhiên, ngay trên bìa sách lại in một lời tán dương nồng nhiệt từ chính May.

Nghi ngờ trí nhớ bản thân, May thậm chí đã kiểm tra kỹ càng email cá nhân để tìm tên tác giả và đầu sách, nhưng hoàn toàn không có thông tin. Sau khi đào sâu thông tin, May phát hiện tên mình và lời nhận xét xuất hiện trên khá nhiều cuốn sách mà bản thân chưa từng đọc.

Lời nhận xét được lấy từ một cuốn sách khác mà May từng chia sẻ trước đây và gắn vào cuốn mới. Thậm chí, trong đa số trường hợp, nhà xuất bản không hề liên lạc để gửi bản thảo cho May xem trước.

"Chiến lược" của nhà xuất bản?

Theo The Conversation, ngày nay, hiếm có cuốn sách nào mới xuất bản mà không đi kèm với những lời tán dương nồng nhiệt từ ít nhất một hoặc hai tên tuổi quen thuộc.

Các tác giả hay nhà phê bình nổi tiếng thường ca ngợi một tác phẩm mới là “xuất sắc”, “lay động lòng người” hay “gợi nhiều suy ngẫm”, thậm chí khẳng định rằng họ “không thể rời mắt khỏi cuốn sách”, hoặc những lời lẽ tương tự như vậy.

Những lời tán dương thường tràn ngập ở bìa sau của sách. Ảnh: New York Times.

Mặc dù nhiều lời khen ngợi có thể xuất phát từ sự chân thành, nghi vấn rằng đó chỉ là những lời tán dương sáo rỗng hoặc phóng đại đã xuất hiện từ rất sớm.

Vào năm 1936, George Orwell đã lên án tập quán này. Theo ông, việc các lời tán dương xuất hiện tràn lan khiến độc giả khó lòng nhận định đâu là tác phẩm thực sự chất lượng, đồng thời có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi hoặc vỡ mộng. Ông viết: “Khi mọi cuốn tiểu thuyết đều được quảng bá như những kiệt tác thiên tài, thì việc mặc định rằng tất cả chúng đều là thứ vô giá trị cũng là điều dễ hiểu”.

Khi May chất vấn các nhà xuất bản, câu trả lời luôn giống nhau. Họ xin lỗi rối rít và giải thích rằng đó chỉ là "sự cố ngoài ý muốn". Là người từng trải qua nhiều quy trình xuất bản, May không tin điều đó. Bà cho rằng đây là hệ quả của tiến độ công việc ngày càng gấp rút, đội ngũ biên tập viên làm việc quá tải, cùng quan niệm ở một số nơi rằng những nhận xét hiện tại chỉ cần có để đủ thông lệ xuất bản.

Theo The Conversation, lý do là các nhà bán sách vẫn thấy chúng cần thiết để giúp định vị các ấn phẩm mới. Một lời nhận xét từ một tác giả tên tuổi có thể giúp người bán sách quảng bá và giới thiệu tác phẩm đến độc giả.

May còn cho rằng các nhà xuất bản cố tình sử dụng lời giới thiệu tràn lan vì tin rằng có thể chối quanh một cách hợp lý và với suy đoán rằng có lẽ người bị trích dẫn sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

May cũng rất cẩn trọng khi không nêu tên tác giả, bởi đây hoàn toàn không phải lỗi của họ. Và chính điều này đặt May vào thế tiến thoái lưỡng nan. “Nếu tôi thực hiện bất kỳ hành động nào, chẳng hạn như yêu cầu tiêu hủy số sách đó, gỡ tên mình ra, hoặc công khai tuyên bố rằng mình không liên quan đến câu trích dẫn kia, thì tôi sẽ vô tình gây tổn hại cho một người vốn đã rất dễ bị tổn thương cả về thu nhập lẫn danh tiếng”, May chia sẻ.

Đã đến lúc bỏ đi lời giới thiệu “thừa thãi”?

Những năm gần đây, không ít tác giả đã lên tiếng phàn nàn về quy trình viết lời giới thiệu sách.

Trước đây, các tác giả trẻ thường rơi vào cảnh phải tự thân vận động tìm kiếm những tên tuổi lẫy lừng, rồi trải qua quá trình đầy tủi hổ khi phải đi năn nỉ xin một lời giới thiệu. Đây là một hệ thống ưu ái những người có mối quan hệ rộng hơn là tài năng thực sự, The Bookseller nhận định.

Sean Manning, Giám đốc xuất bản của Simon & Schuster, đã có bước đi táo bạo. Ảnh: NYT.

Còn các nhà văn đã thành danh thì bị “quá tải” bởi những lời đề nghị từ bạn bè, các tác giả cùng nhà xuất bản hoặc đại diện văn học, hay những cây viết mới đầy hứa hẹn xứng đáng được trao cơ hội, theo New York Times.

Cộng đồng xuất bản nổi tiếng khó tính dường như đồng ý ở điểm này: Việc cung cấp lời giới thiệu là một quá trình tốn thời gian, chán nản và đôi khi xấu hổ, một quá trình làm mất đi thời gian thực sự của việc viết và biên tập sách.

Và khi cuốn sách nào cũng tràn ngập những lời tán tụng, thì giá trị của chúng dường như đã đến lúc bão hòa, thậm chí các nhà xuất bản có thể sử dụng bừa bãi lời của chuyên gia và gắn nó vào nhiều tác phẩm mà những chuyên gia này không hề biết.

Dường như đây là những lý do khiến Sean Manning, Giám đốc xuất bản của Simon & Schuster, vào đầu năm 2025 thông báo rằng các tác giả làm việc với họ sẽ không cần tìm lời đánh giá nữa.

Manning viết: “Cố gắng có được những lời giới thiệu không phải là cách sử dụng thời gian tốt. Ông khen ngợi “tính tập thể của các tác giả", nhưng chỉ ra rằng “việc buôn bán sự ưu ái tạo ra một hệ sinh thái văn học phi công bằng”.

Sáng kiến của Manning đang tạo ra không gian để cân nhắc liệu những lời giới thiệu đầy rắc rối đáng ngờ này có thực sự cần thiết hay không, điều càng đáng lưu tâm hơn khi AI cũng có thể gia nhập đội ngũ “sáng tạo” những câu từ tán dương hoa mỹ này.