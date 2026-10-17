Lời giải cho bài toán liên kết ngành sự kiện và triển lãm Việt Nam từ VEEW 2026

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực liên kết chuỗi giá trị, tạo bệ phóng đưa ngành công nghiệp sự kiện và triển lãm Việt Nam vươn tầm quốc tế.

NSND Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch VECA.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức Sự kiện Việt Nam (VECA) khẳng định việc tổ chức VEEW là nỗ lực nhằm đặt nền móng dài hạn cho toàn ngành dựa trên niềm tin vào sức mạnh kết nối cộng đồng.

Nhấn mạnh vai trò của ngành sự kiện trong việc hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, đại diện VECA cho rằng sự trưởng thành của ngành không chỉ mang lại lợi ích cho từng doanh nghiệp mà còn giúp Việt Nam nâng cao năng lực kết nối thương mại, quảng bá văn hóa và sẵn sàng trở thành điểm đến của các triển lãm, đại nhạc hội hay sự kiện quốc tế tầm cỡ.

Đồng quan điểm đó, Phó Chủ tịch VECA Lê Quốc Vinh chia sẻ rằng chất lượng của mỗi sự kiện được cấu thành từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. Để chuyển hóa các nguồn lực riêng lẻ thành sức mạnh chung, VECA định hướng tập trung vào 3 trụ cột: Chuyên nghiệp hóa nhân lực, chuẩn hóa kỹ thuật và mở rộng liên kết liên ngành.

Đồng thời, ngành cần một cơ chế chung tay hành động mang tính chiến lược của "4 nhà", gồm: Nhà nước tạo hành lang pháp lý thông thoáng; doanh nghiệp chủ động liên kết và đầu tư công nghệ; chuyên gia xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật - an toàn, và cộng đồng làm nghề trẻ phát huy sáng tạo giữ gìn bản sắc văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sáng kiến tổ chức VEEW 2026 và nhấn mạnh vai trò cầu nối của ngành triển lãm, sự kiện trong việc chuyển tải các giá trị đất nước thành trải nghiệm sinh động cho công chúng.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt năm định hướng lớn: tăng cường liên kết hệ sinh thái đồng bộ; lấy tính chuyên nghiệp, an toàn và bản quyền làm nền tảng; đẩy mạnh sáng tạo để phát triển các thương hiệu sự kiện do Việt Nam sở hữu; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu hội nhập và chủ động mở rộng thị trường quốc tế thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.

Trong suốt 3 ngày diễn ra tại Hall 6 và Sân Tây của VEC, VEEW 2026 mang đến không gian trải nghiệm thực tế sôi động cùng chuỗi hoạt động chuyên môn phong phú. Khách tham quan được trải nghiệm trực tiếp hệ thống âm thanh Line Array ngoài trời, cập nhật kinh nghiệm thực chiến qua workshop xử lý tình huống phát sinh tại sự kiện, cũng như tham dự các hội thảo chuyên sâu về phát triển bền vững công nghiệp giải trí và liên kết doanh nghiệp.

Chuỗi sự kiện còn tạo điểm nhấn với đêm nhạc WEFEST - Rock Edition: Awaken, chương trình thời trang cưới WEDTECH Fashion Show - The New Wedding, diễn đàn Vietnam Wedding Summit và không gian giao lưu "Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện" dành riêng cho giới trẻ và sinh viên.

Sự kết hợp hài hòa giữa giao thương, chia sẻ tri thức và trải nghiệm nghệ thuật khẳng định quyết tâm của VEEW 2026 trong việc trở thành điểm hẹn thường niên uy tín. Qua đó, sự kiện không chỉ giúp các doanh nghiệp duy trì kết nối và nâng cao năng lực tổ chức mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập của nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 17-19/10/2026, VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty Le Bros tổ chức.

Với thông điệp "Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam", VEEW 2026 được xây dựng như một nền tảng mở nhằm kết nối toàn diện các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ ý tưởng sáng tạo, sản xuất, địa điểm cho đến thiết bị công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm kết nối B2B tạo điều kiện để các nhà tổ chức và đối tác cung ứng trao đổi trực tiếp, hiểu rõ năng lực của nhau và thiết lập các mối quan hệ hợp tác thực chất trên cơ sở nhu cầu thực tế.

Điểm đặc biệt của VEEW 2026 là mô hình hội tụ 3 sự kiện chuyên ngành quy mô. Trong đó, VEEW giữ vai trò hạt nhân kết nối giao thương và định hướng chiến lược; PLASE Show mang tới những giải pháp, công nghệ âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn hàng đầu; WEDTECH Show đảm nhận mở rộng không gian kết nối sang ngành dịch vụ cưới hỏi thông qua việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào trang trí và thời trang. Sự hợp nhất này tạo ra hệ sinh thái đa dạng, giúp các đơn vị cung ứng tối ưu hóa tệp khách hàng và giúp các nhà tổ chức tiếp cận trọn gói nhiều giải pháp cho cùng một sự kiện.

Nhìn ra thế giới, ngành triển lãm và sự kiện đã vượt khỏi khuôn khổ các hoạt động bề nổi để trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, là mắt xích cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổng hợp từ du lịch, dịch vụ, bán lẻ đến hạ tầng.

Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang công nghệ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và chuẩn mực "sự kiện xanh", Việt Nam đang đứng trước dư địa phát triển vô cùng lớn nhờ nền kinh tế năng động và nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm, ngành sự kiện Việt Nam cần thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn về thiếu hụt hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, quy trình kỹ thuật chưa đồng bộ và lực lượng nhân sự chuyên sâu còn mỏng.