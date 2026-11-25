Chờ cả chục phút để nhận biên bản giấy

Sáng 23/11/2026, nam sinh viên P.V.H (SN 2004, trú tại Định Công, TP Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân) thì bị tổ công tác CSGT dừng, xử lý.

CSGT Hà Nội lập biên bản người vi phạm.

Sau khi xuất trình giấy đăng ký phương tiện và bằng lái xe đã tích hợp trên ứng dụng VNeID, H được cán bộ CSGT hướng dẫn ngồi chờ để lực lượng chức năng viết biên bản.

"Em đang đến trường thì gặp mấy xe ô tô chạy phía trước đi sát mép vỉa hè, do vội quá nên em mới chạy xe máy lên vỉa hè để đi cho nhanh", H phân trần.

Một cán bộ CSGT giải thích, theo quy trình hiện hành, lực lượng tuần tra sẽ viết biên bản bằng giấy như thường lệ, người vi phạm ký xác nhận hành vi vi phạm. Sau đó, biên bản này được tích hợp lên hệ thống dịch vụ công để tài xế có thể nộp phạt trực tuyến.

"Với hành vi vi phạm của anh H không bị tạm giữ phương tiện, nên tổ công tác lập một biên bản vi phạm hành chính", CSGT cho hay.

Sau thời gian khoảng 15-20 phút, cảnh sát hoàn thành việc lập biên bản rồi giao một bản sao cho H cầm về, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của nam sinh viên.

Trước đó, khuya 20/11/2026, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng, phường Láng. Trong ba giờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 tài xế xe máy vi phạm ở nhiều mức độ khác nhau.

Đáng chú ý, đối với mỗi trường hợp được phát hiện, ghi nhận bằng thiết bị đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ lập ba loại biên bản khác nhau, gồm: Vi phạm hành chính; biên bản niêm phong phương tiện; giấy tờ thể hiện việc kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo ghi nhận, với một tài xế vi phạm nồng độ cồn, hai cán bộ của tổ công tác hỗ trợ nhau để lập biên bản hành chính. Sau gần 20 phút, công việc này hoàn thành trước khi CSGT dán niêm phong lên phương tiện của người vi phạm.

Anh N.X.H (SN 1989, trú xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) - bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,425 mg/L khí thở cho biết: "Sau gần nửa tiếng chờ lập biên bản, tôi được cán bộ CSGT đưa tờ biên bản và hướng dẫn đến trụ sở để tiếp tục giải quyết vào 10 ngày sau".

Trình tự xử phạt trực tuyến ra sao?

Trao đổi với PV, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin thời gian qua, cơ quan này ghi nhận một số ý kiến đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

CSGT kiểm tra, đối chiếu dữ liệu của tài xế vi phạm trên VNeID.

Đơn cử như, có người kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung một tính năng trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công, cho phép người dân xử lý nộp phạt hoàn toàn trực tuyến. Nếu được thực hiện, sẽ không làm mất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí cho người dân lẫn cơ quan nhà nước.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Với việc Luật được thông qua, Cục CSGT khẳng định, quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Đơn cử, quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được thực hiện với các bước gồm: Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; thực hiện đo nồng độ cồn bằng thiết bị kỹ thuật qua hơi thở.

Tiếp theo, tài xế vi phạm cần cung cấp thông tin về nhân thân, địa chỉ, phương tiện đang điều khiển (hoặc CSGT chỉ cần kiểm tra mã định danh cá nhân của người đó). Nếu có vi phạm, người vi phạm công nhận kết quả đo trên máy, CSGT in kết quả từ máy để người vi phạm nắm được. Dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống.

Theo quy trình mới này, toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống. Cuối cùng, CSGT không phải lập biên bản vi phạm hành chính, mà ra quyết định xử phạt căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn theo quy định của pháp luật.

Đến bước nộp phạt, tài xế sẽ làm việc này thông qua ứng dụng VNeTraffic. Trường hợp phương tiện không cần phải xác minh (xe chính chủ hoặc người vi phạm chứng minh được chủ xe), nếu có người thân của tài xế mà đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến nơi xử lý vi phạm, CSGT bàn giao ngay phương tiện cho chủ xe.

"Quy trình này chỉ diễn ra trong vài phút, giúp người vi phạm thực hiện toàn bộ các thủ tục trên điện thoại, không phải đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết", Cục CSGT khẳng định.

Cục CSGT nhấn mạnh, theo mô hình mới, toàn bộ quá trình từ phát hiện vi phạm, xác minh người điều khiển phương tiện, thông báo và ra quyết định xử phạt, nộp tiền phạt đều thực hiện tại chỗ, qua ứng dụng VNeTraffic. Nếu có đủ căn cứ xác định đúng hành vi vi phạm, lực lượng CSGT lập tức ban hành quyết định xử phạt và gửi qua VNeTraffic. Trên môi trường điện tử, người vi phạm giao thông hoàn toàn có thể nộp phạt trực tiếp trên ứng dụng. Sau đó, nhận biên lai điện tử và hoàn tất thủ tục mà không phải đến trụ sở công an.