Lợi dụng việc đặt phòng nghỉ khu vực Tam Đảo, nhóm đối tượng mua bán hơn 1 kg ma túy

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện K.Đ.T. (sinh năm 1984, thường trú tại tổ dân phố Thậm Thình, phường Vân Phú, hiện ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, lợi dụng việc đặt phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú ở khu vực Tam Đảo để giao dịch.

Đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CACC

Ngày 13/10/2026, lực lượng Công an bắt quả tang K.Đ.T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét là 1.008,4165g, gồm Ketamine và MDMA.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ, bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan là V.N.T. (sinh năm 1994, thường trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và T.V.H.N. (sinh năm 2002, thường trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, V.N.T. là người cung cấp ma túy cho K.Đ.T., trong khi T.V.H.N. mua ma túy từ T. để bán lại kiếm lời.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.