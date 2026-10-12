Lợi dụng mác triệu view 'Già làng Tây Nguyên', vợ chồng YouTuber bán sâm vô danh gắn tem Ngọc Linh giả

Trước đó cuối tháng 8/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh. Tại đây, các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán team, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín mua củ sâm đều không có tem xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đen trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời. Ngoài ra lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Yotube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.