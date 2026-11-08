Lợi dụng lễ hội, hai phụ nữ trộm hàng loạt điện thoại

Ngày 8/11, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, vừa bắt giữ 2 đối tượng thực hiện trộm cắp nhiều điện thoại di động tại Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Tại khu ẩm thực ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (Gia Lai), Loan và Hải đã móc túi, trộm 7 điện thoại của người dân. (Ảnh: CAP. Pleiku).

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Pleiku và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thị Hải (SN 1957, trú tại tỉnh Hưng Yên) có hành vi móc túi trộm điện thoại của người dân tại khu ẩm thực ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Cơ quan Công an đã thu giữ 7 chiếc điện thoại tang vật để làm thủ tục trả lại cho người bị hại. (Ảnh: CAP. Pleiku).

Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 7 chiếc điện thoại tang vật để làm thủ tục trả lại cho người bị hại.

Đồng thời, thông báo ai là chủ nhân của 7 điện thoại nói trên, vui lòng liên hệ Công an phường Pleiku (địa chỉ: 457 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai ) để được hướng dẫn nhận lại tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.