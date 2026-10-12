Lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

Ảnh minh họa.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thụ lý vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 40,2 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng).

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang) và các đồng phạm bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo buộc, trong năm 2021 và 2022, lợi dụng chính sách của Việt Nam về việc được thanh toán tiền ngoại tệ cho các hợp đồng kinh tế thông qua hình thức tạm nhập, tái xuất, để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra nước ngoài, Linh đã thành lập Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ ngân hàng, các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài.

Sau đó, các bị can dùng tài khoản cá nhân Nguyễn Mạnh Linh để nhận tiền chuyển khoản của khách có nhu cầu hoặc hợp thức nguồn tiền khách chuyển thông qua hình thức mua bán đồng tiền ảo USDT rồi nộp tiền vào tài khoản Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm để chuyển ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định, với vai trò giám đốc Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Linh đã hợp thức hồ sơ của 2 công ty trên nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng. Các bị can cũng chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, các bị can thực hiện hành vi theo hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay Usance Payable At Sight - UPAS LC.

Theo đó, Usance Payable At Sight L/C là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trả chậm hay còn gọi là thư tín dụng trả chậm nhưng có thể thanh toán ngay. Có nghĩa là bên bán (bên xuất khẩu) có thể nhận được tiền thanh toán ngay thông qua việc ứng vốn từ ngân hàng và bên mua (bên nhập khẩu) sẽ phải chịu lãi suất phát sinh cho việc thanh toán sớm này.

Hoặc các bị can thực hiện theo hình thức mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp TT (Telegraphic Transfer). Đây là phương thức chuyển tiền bằng điện, một hình thức thanh toán quốc tế phổ biến. Theo đó người mua chuyển tiền trực tiếp cho người bán qua ngân hàng bằng điện Swift/Telex, dựa trên chỉ thị của người mua, nhanh chóng, tiện lợi, chi phí thấp nhưng cần tin tưởng cao vì ngân hàng chỉ là trung gian và không đảm bảo hàng hóa.

Trong vụ án này, các hợp đồng ký kết giữa Công ty Việt Linh, Công ty Phong Lâm và các đối tác nước ngoài đều có nội dung giống nhau. Hàng hóa trong các giao dịch của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm đều là linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc (chip resistor). Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu.

Hợp đồng cũng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, chứng từ yêu cầu thanh toán ít, hợp đồng tạm nhập chỉ yêu cầu người bán xuất trình hóa đơn, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, số lượng.

Đặc biệt, cáo trạng cũng thể hiện bị can Nguyễn Mạnh Linh đứng tên giám đốc Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm với mục đích là hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế, các công ty này không có nhân viên, không có hàng hóa để xuất nhập khẩu.

Công an TP Hà Nội từng cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Đó là việc các đối tượng thực hiện theo chuỗi khép kín, tinh vi như tạo lập hệ thống công ty “bình phong”, thu gom dòng tiền bất hợp pháp, làm giả hồ sơ ngoại thương, hợp thức hóa thanh toán qua ngân hàng…

Do đó, công an khuyến cáo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của bộ chứng từ, đối chiếu dòng tiền tạm nhập với tái xuất trong vòng 12 tháng theo quy định; kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền.