Lợi dụng danh nghĩa con rể Tổng Giám đốc, lừa bán 'suất ngoại giao' đất dự án

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Thắng (SN 1977, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Thắng từng là nhân viên Công ty CP Xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507), đồng thời là con rể Tổng Giám đốc công ty.

Lợi dụng mối quan hệ này, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2022, Thắng đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty 507 đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất công sang đất ở đối với các lô đất thuộc dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Để tạo lòng tin, Thắng giới thiệu bản thân được ưu tiên phân phối các lô đất chuyển đổi với giá rẻ theo diện “suất ngoại giao”, đồng thời có quyền nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng.

Tin tưởng vào danh nghĩa con rể lãnh đạo doanh nghiệp và những lời chào mời hấp dẫn, 9 người dân đã chuyển cho Thắng tổng số tiền 8,48 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng, đối tượng còn nhận 140 triệu đồng tiền tạm ứng thi công kè chắn đất của một người dân tại phường Việt Hưng rồi chiếm đoạt.

Tổng số tiền bị Thắng bị chiếm đoạt được xác định là 8,62 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bỏ trốn sang Lào và bị Công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời chào mời mua đất giá rẻ, “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc đất chuyển đổi chưa rõ tính pháp lý.

Trước khi giao dịch, người dân cần chủ động xác minh thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý và điều kiện chuyển nhượng của thửa đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kiểm tra tư cách pháp lý của người nhận tiền, không chỉ dựa vào lời giới thiệu, cam kết hay các mối quan hệ quen biết.