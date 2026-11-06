Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đột nhập lấy trộm trang sức

Ngày 6/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an xã Tiểu Cần bắt tạm giam Lê Thanh Lợi (SN 1994, trú tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Thanh Lợi xác định hiện trường vụ trộm. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 19h ngày 7/10, bà O.D.T. (SN 1983, trú tại ấp Đại Mong, xã Tiểu Cần) cùng gia đình đi công việc bên ngoài. Khi trở về, bà phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, nhiều đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi.

Qua kiểm tra, gia đình xác định bị mất nhiều trang sức bằng vàng 14K, 18K, 24K, bạch kim và một điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản bị mất được xác định hơn 450 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an xã Tiểu Cần tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và rà soát những người có dấu hiệu nghi vấn.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Thanh Lợi là người thực hiện vụ trộm.

Ngày 28/10, lực lượng công an phát hiện Lợi tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản do thiếu tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.