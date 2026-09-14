Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Trước đó, trực ban Công an phường Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân về một vụ mất trộm tài sản có giá trị đặc biệt lớn xảy ra tại một ngôi chùa nằm trên địa bàn khu phố Long Tân. Tài sản bị kẻ gian đánh cắp là một sợi dây chuyền vàng kèm theo mặt dây chuyền quý giá. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm được ước tính lên tới khoảng 387,5 triệu đồng.

Tại hiện trường ngôi chùa ở khu phố Long Tân, lực lượng công an đã tiến hành thu thập các dấu vết để lại, trích xuất hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực và lấy lời khai của những người có mặt.

Qua quá trình rà soát, cơ quan công an xác định Phạm Văn Dọn chính là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Dọn đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.