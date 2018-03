Lợi dụng bão cát, IS tổ chức tấn công quy mô lớn tại Deir Ezzor, Syria

Tờ Al-Masdar News cho biết, ngày hôm qua 28/3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa khởi động một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở tỉnh Deir Ezzor, nhằm vào lực lượng quân đội Syria (SAA) ở gần thị trấn then chốt Al-Mayadeen.

IS khởi động cuộc tấn công bằng cách đưa bom xe vào tiền tuyến của quân Syria, sau đó tiến hành một loạt các đợt giao tranh căng thẳng kéo dài tới tận đêm cùng ngày.

Các tay súng khủng bố IS.

Vào sáng sớm ngày hôm nay 29/3, Nhà nước Hồi giáo IS tiếp tục chiến đấu bằng những đòn trực diện nhằm vào vị trí SAA ở Tây Nam ngoại ô thị trấn Al-Mayadeen.

Dù tấn công quyết liệt nhưng cho tới nay vẫn chưa có thông tin gì về việc IS đã giành lại được đất.

Mục tiêu lớn nhất của IS trong chiến dịch lần này dường như là thị trấn chủ chốt Al-Mayadeen, đây từng được coi là Thủ đô của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan này sau khi chúng mất quyền kiểm soát đối với thành phố Raqqa vào cuối năm ngoái.

Lực lượng Không quân Syria và Nga trong ngày hôm qua đã phải chuyển mọi hoạt động xuống mặt đất bởi bão cát xuất hiện trên diện rộng ở vùng miền Đông Syria. IS do đó đã lợi dụng cơ hội này để mở rộng hiện diện ở tỉnh Deir Ezzor.

Tiêm kích Su-35 của Nga.

Trong một diễn biến khác ở tỉnh Idlib, Không quân Nga trong 3 ngày liên tiếp vừa qua đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào lực lượng khủng bố ở phía Bắc của địa phận này.

Trong vòng 72 giờ qua, chiến đấu cơ của Nga đã xuất kích từ căn cứ không quân Hmeimim ở phía Tây Nam Latakia và dội ít nhất 50 đợt không kích nhằm vào khủng bố.

Theo đó, nguồn tin từ Damascus cho hay, các cuộc không kích của Moscow ở Idlib chủ yếu hướng tới nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS – một nhánh của Al-Qaeda tại Syria), gần thị trấn chiến lược Khan Sheikhoun ở miền Nam Idlib.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), IS đã “hồi sinh” tại Syria, sau khi bị đánh bật ở đa phần lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Hiện tại, IS chỉ còn trong tay khoảng 5.400km vuông lãnh thổ Syria, tức khoảng 2,9% diện tích nước này. Ở những vùng nông thôn của các tỉnh như Hama, Idlib, Deir Ezzor hay những vùng sa mạc thuộc các tỉnh như Homs, nay IS đã không còn hiện diện.

Danh Tuyên