Lỗi dữ liệu gây thông tin sai về chuyến bay của FlyDubai tới Tel Aviv

Một máy bay của hãng FlyDubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo Times of Israel, thông tin cho rằng chuyến bay thứ hai thay đổi lộ trình xuất phát từ lỗi trên một số trang theo dõi chuyến bay, khiến dữ liệu hiển thị chuyến FDB1081 đang được chuyển hướng trở lại Dubai. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi sau đó cho thấy máy bay không quay trở lại UAE mà vẫn tiếp tục hành trình tới Tel Aviv như kế hoạch.

Chuyến bay này cũng không phát tín hiệu khẩn cấp và chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình bay.Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một chuyến bay Flydubai khác trên cùng tuyến, mang số hiệu FZ1073, gặp sự cố nghiêm trọng trong ngày 30/9 và phải chuyển hướng hạ cánh xuống Saudi Arabia.Chuyến FZ1073 chở hơn 100 hành khách Israel từ Dubai tới sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.

Theo các nguồn tin Israel, một trong hai phi công bị cáo buộc dùng dao tấn công phi công còn lại và tìm cách kiểm soát máy bay. Một số hành khách cùng thành viên phi hành đoàn đã khống chế người này, giúp máy bay tiếp tục được điều khiển và chuyển hướng tới Saudi Arabia.Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại sân bay Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk. Flydubai xác nhận toàn bộ hành khách trên chuyến bay an toàn và được kiểm đếm đầy đủ.

Nhà chức trách sân bay Tabuk cho biết cả cơ trưởng và cơ phó đều bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị.Sự cố trên chuyến FZ1073 đã khiến Israel tạm thời đóng không phận và nâng mức cảnh báo. Không quân Israel được đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng triệu tập cuộc họp với các quan chức quốc phòng để đánh giá tình hình.

Các cơ quan chức năng Israel đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng có dấu hiệu cho thấy đây có thể là một âm mưu tấn công khủng bố, song chưa có kết luận chính thức. Các báo cáo ban đầu cũng cho rằng phi công bị nghi ngờ có thể là công dân Oman.

Sau khi FZ1073 hạ cánh tại Tabuk, Flydubai cho biết sẽ điều một máy bay khác tới Saudi Arabia để đưa hành khách trở lại Tel Aviv.

Israel cũng được cho là đang xem xét các phương án đưa những hành khách Israel trên chuyến bay gặp sự cố về nước.Việc xuất hiện thông tin sai lệch về chuyến FDB1081 cho thấy hoạt động theo dõi các chuyến bay trên tuyến Dubai-Tel Aviv đang được chú ý đặc biệt sau sự cố FZ1073.

Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật, FDB1081 không gặp sự cố và vẫn đang tiếp tục hành trình tới Tel Aviv như dự kiến.Hiện chưa có thông tin cho thấy chuyến FDB1081 có liên quan trực tiếp đến sự cố xảy ra trên chuyến FZ1073.