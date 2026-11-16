Tác giả: Carl Sagan / Lightbooks & NXB Phụ nữ Việt Nam

Thế giới bị quỷ ám

Cuốn sách là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nhà thiên văn học huyền thoại Carl Sagan. Ra mắt vào năm 1996, ngay trước khi ông qua đời, cuốn sách không chỉ là một bài học về khoa học mà còn là một tuyên ngôn cá nhân về giá trị cốt lõi của tư duy phản biện trong một xã hội hiện đại.

Lời đồn về những thành phố trên Hỏa tinh

Trước kia, khi con người chưa đặt chân lên Hỏa tinh, đã có những lời đồn nơi đây tồn tại cả một thành phố. Một nền văn minh trong tưởng tượng đã được nhiều người dựng lên.

Từng lan truyền thông tin về những thành phố trên Sao Hỏa. Ảnh minh họa: T.T.

Hỏa tinh có diện tích bề mặt gần 150 triệu kilomet vuông. Có thật đáng ngạc nhiên không khi một khu vực cỡ con tem (tương đối) trong 150 triệu kilomet vuông đó lại trông giống như do bàn tay con người tạo ra, nhất là khi bản năng tìm kiếm khuôn mặt đã được lập trình vào chúng ta từ thuở sơ sinh?

Khi chúng ta khảo sát đống lộn xộn của những gò đất, những cao nguyên nhỏ và những địa hình phức tạp xung quanh, ta nhận ra rằng chúng chẳng hề giống khuôn mặt người. Vậy tại sao lại có sự giống nhau kia? Chẳng lẽ những kỹ sư Hỏa tinh cổ đại chỉ điêu khắc duy nhất mỏm núi bàn này (và là có thể vài nơi khác) mà không tạc thêm công trình kì vĩ nào ở những ngọn núi khác sao?

Hay chúng ta phải kết luận rằng những mỏm đá vuông vức khác cũng được điêu khắc thành hình khuôn mặt nhưng là những khuôn mặt kỳ dị, xa lạ với chúng ta trên Trái Đất?

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ hơn hình ảnh gốc, ta thấy rằng một “lỗ mũi” được đặt đúng chỗ - thứ quan trọng góp phần tạo hình khuôn mặt - thực ra chỉ là một điểm đen tương ứng với dữ liệu bị mất trong quá trình truyền radio từ Hỏa tinh về Trái Đất. Bức ảnh có chất lượng tốt nhất về “Khuôn mặt” cho thấy một bên được chiếu sáng bởi Mặt Trời, bên kia chìm trong đêm đen sâu thẳm.

Khi sử dụng dữ liệu kỹ thuật số để tăng cường độ tương phản trong vùng bóng tối, chúng ta nhận ra rằng những gì hiện ra không giống khuôn mặt cho lắm. Vì vậy, “Khuôn mặt” kia thực chất cũng chỉ có một nửa mà thôi. Bất chấp nhịp thở gấp gáp và tim đập mạnh của chúng ta, “nhân sư” Hỏa tinh trông có vẻ tự nhiên, không phải nhân tạo, không phải là bản sao hoàn chỉnh của khuôn mặt người. Nó có lẽ đã được tạo ra bởi các quá trình địa chất chậm chạp trong hàng triệu năm.

Nhưng tôi cũng có thể sai. Thật khó để chắc chắn về một thế giới mà chúng ta mới chỉ thấy rất ít ở cự ly gần. Những đặc điểm này xứng đáng được quan sát kỹ lưỡng hơn với độ phân giải cao hơn.

Những bức ảnh chi tiết hơn nhiều về “Khuôn mặt” chắc chắn sẽ giải quyết các vấn đề về tính đối xứng và giúp làm sáng tỏ cuộc tranh luận giữa địa chất học và điêu khắc tượng đài. Ta có thể xác định tuổi của các miệng hố va chạm nhỏ nằm trên hoặc gần “Khuôn mặt”.

Trong trường hợp (theo tôi, cực kỳ khó xảy ra) các cấu trúc lân cận thực sự từng là một thành phố, thì cũng chỉ cần quan sát kỹ ở cự ly gần là cũng có thể nhận ra. Có những con đường bị vỡ nát không? Hay các tháp canh của “pháo đài”? Những kim tự tháp Ziggurat [1], các tòa tháp, những ngôi đền có hàng cột, các pho tượng lớn, những bức bích họa khổng lồ? Hay chỉ là đá sỏi mà thôi?

Ngay cả khi những tuyên bố này cực kỳ khó xảy ra, như tôi nghĩ, thì chúng vẫn đáng để khảo sát. Không giống như hiện tượng UFO, ở đây chúng ta có cơ hội thực hiện một thí nghiệm có khả năng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Kiểu giả thuyết này có thể bị bác bỏ - một đặc tính đưa nó hoàn toàn vào phạm vi khoa học.

Tôi hy vọng rằng các sứ mệnh tới Hỏa tinh sắp tới của các quốc gia có nền khoa học vũ trụ tiên tiến, đặc biệt là các tàu quỹ đạo với camera độ phân giải cao, sẽ nỗ lực đặc biệt để quan sát kỹ hơn các kim tự tháp và cái mà một số người gọi là “Khuôn mặt” và “thành phố”, đồng thời giải mã hàng trăm câu hỏi khoa học khác nữa.

[1] Ziggurat: xuất hiện từ khoảng năm 3000 TCN, là một loại công trình tôn giáo đặc trưng của các nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại (Sumer, Akkad, Babylon, Assyria). Đây là những kim tự tháp bậc thang khổng lồ, xây bằng gạch đất nung, có đỉnh phẳng, thường trên đó dựng một ngôi đền thờ thần.