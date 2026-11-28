Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị định hướng chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết, trong đó có chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng.

Định hướng này đặt ra một yêu cầu khác đối với công tác xúc tiến đầu tư. Bên cạnh quy mô vốn đăng ký, số lượng nhà máy hay việc làm được tạo ra, hiệu quả của dòng vốn FDI còn cần được nhìn nhận từ khả năng mở rộng thị trường cho doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Theo một khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tỷ lệ mua nguyên vật liệu và linh kiện từ các nguồn cung đặt tại Việt Nam của doanh nghiệp Nhật Bản đạt gần 38%.

Tuy nhiên, mua hàng tại Việt Nam không đồng nghĩa với mua hàng từ doanh nghiệp Việt. Trong mạng lưới cung ứng tại chỗ còn có các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện tại Việt Nam.

Dù chỉ phản ánh thực trạng của một nhóm nhà đầu tư, kết quả khảo sát này gợi mở một vấn đề trong thu hút FDI: việc mở rộng mạng lưới sản xuất tại Việt Nam không mặc nhiên kéo theo sự gia tăng tương ứng về mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Vân, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) chỉ ra tình trạng thiếu cơ sở dữ liệu kết nối nhà cung ứng và thiếu quy hoạch cụm ngành liên tỉnh khiến nhiều doanh nghiệp vẫn phải tự tìm kiếm đối tác.

Ông Nguyễn Vân, Phó chủ tịch HANSIBA. Ảnh: NVCC

Thiếu dữ liệu ngành cũng là một trong những rào cản được bà Trần Thanh Hòa, Trưởng ban Kết nối giao thương của Liên minh Hỗ trợ công nghiệp Việt Nam (VISA) đề cập.

Một hệ thống dữ liệu minh bạch sẽ giúp bên mua dễ dàng tìm kiếm những đối tác phù hợp hơn. Tuy nhiên, một danh bạ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, dù đầy đủ đến đâu, cũng mới chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Danh bạ cho biết doanh nghiệp nào đang sản xuất linh kiện cơ khí, nhựa hay điện tử, nhưng chưa cho biết sản phẩm nào đang có nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật ra sao và quy mô đơn hàng như thế nào.

Nếu những thông tin này được chia sẻ ngay trong quá trình nhà đầu tư khảo sát địa điểm xây dựng nhà máy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ có thêm thời gian đánh giá khả năng đáp ứng, chuẩn bị thiết bị, nhân lực và hoàn thiện các tiêu chuẩn sản xuất cần thiết.

Thay vì chờ nhà máy đi vào hoạt động mới tổ chức kết nối giao thương, việc phát triển nhà cung ứng có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn xúc tiến đầu tư.

Rào cản chi phí trước đơn hàng đầu tiên

Tìm được bên mua mới chỉ là khởi đầu, khó khăn tiếp theo của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nằm ở việc đáp ứng những yêu cầu để trở thành nhà cung ứng, đặc biệt khi muốn đảm nhận các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Từ kinh nghiệm làm việc với Honda và Toyota, ông Lê Xuân Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ cơ khí xuất khẩu (EMTC), cho biết doanh nghiệp được giao sản xuất những chi tiết đơn giản, sử dụng vật tư do hãng chỉ định, với giá trị gia tăng thấp.

Thực tế này cho thấy việc có tên trong chuỗi cung ứng của một tập đoàn đa quốc gia và khả năng đảm nhận những phần việc có giá trị cao hơn là hai câu chuyện khác nhau.

Để nhận được những đơn hàng phức tạp hơn, doanh nghiệp có thể phải đầu tư thêm thiết bị, nâng cao năng lực thiết kế, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Song, quyết định đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng tìm được đầu ra đủ lớn để bù đắp những chi phí phát sinh.

Việt Nam không thể xây dựng một nền công nghiệp hỗ trợ chỉ bằng cách yêu cầu từng doanh nghiệp tự phát triển một cách riêng lẻ. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Một doanh nghiệp cơ khí có thể phải bỏ tiền làm khuôn, mua nguyên vật liệu và sản xuất thử trước khi nhận được đơn hàng chính thức. Nếu khuôn chỉ phục vụ một loại linh kiện, hiệu quả của khoản đầu tư phụ thuộc đáng kể vào sản lượng mà bên mua đặt hàng.

Ở chiều ngược lại, nhà mua hàng cũng có lý do để chưa cam kết sản lượng khi chưa biết nhà cung ứng có đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và duy trì chất lượng trong quá trình sản xuất hàng loạt hay không.

Mỗi bên đều có những tính toán riêng về chi phí và rủi ro. Với những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nguồn lực tài chính hạn chế, việc đầu tư máy móc, khuôn mẫu hay nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng khi chưa có đầu ra chắc chắn là một quyết định không dễ dàng.

Bởi vậy, bên cạnh việc chia sẻ nhu cầu mua hàng và tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng, những thỏa thuận về chi phí sản xuất thử, quyền sở hữu khuôn mẫu, sản lượng dự kiến hay điều kiện thanh toán cũng có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi quyết định đầu tư.

Đây là những vấn đề mang tính thương mại, cần được giải quyết giữa nhà sản xuất và nhà cung ứng trên cơ sở đặc thù của từng sản phẩm, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả doanh nghiệp.

Công tác xúc tiến đầu tư, nếu muốn đi xa hơn việc giới thiệu địa điểm và kết nối đối tác, cũng cần tính đến khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này.

Nguồn lực hỗ trợ có thể tập trung vào những công việc cụ thể như thử nghiệm sản phẩm, kiểm định chất lượng, đào tạo nhân lực hay cải tiến quy trình sản xuất, trên cơ sở nhu cầu thực tế của bên mua.

Khi đó, doanh nghiệp có thêm căn cứ để quyết định nên đầu tư vào công nghệ nào, nâng cấp công đoạn nào và cần đạt tiêu chuẩn gì, thay vì đầu tư trước rồi mới đi tìm thị trường.

Đo hiệu quả xúc tiến đầu tư bằng đơn hàng

Việc chuyển từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả như định hướng tại Nghị quyết 10 cũng đặt ra câu hỏi về cách đo lường hiệu quả phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Một chương trình kết nối giao thương có thể thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Một chương trình hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp nhiều nhà cung ứng hoàn thiện hồ sơ năng lực hoặc đạt thêm các chứng nhận về chất lượng. Tuy nhiên, những kết quả này chưa phản ánh đầy đủ khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Điều cần theo dõi tiếp theo là có bao nhiêu doanh nghiệp nhận được yêu cầu báo giá, bao nhiêu sản phẩm vượt qua quá trình thử nghiệm, bao nhiêu hợp đồng được ký kết và bao nhiêu đơn hàng được duy trì sau đó.

Những chỉ số này cũng giúp nhận diện rõ hơn các rào cản trong quá trình phát triển nhà cung ứng.

Nếu nhiều doanh nghiệp được kết nối nhưng không thể gửi báo giá, vấn đề có thể nằm ở sự không tương thích giữa nhu cầu mua hàng và năng lực sản xuất. Nếu sản phẩm vượt qua khâu thử nghiệm nhưng chưa nhận được đơn hàng, cần xem xét thêm các yếu tố về giá thành, sản lượng, tiến độ giao hàng và điều kiện thương mại.

Việc nhận diện được những điểm nghẽn cụ thể sẽ giúp các chương trình hỗ trợ sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Dĩ nhiên, phát triển nhà cung ứng trong nước không đồng nghĩa với việc buộc nhà đầu tư nước ngoài phải mua hàng từ doanh nghiệp Việt. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến cam kết thương mại và đầu tư quốc tế, một yêu cầu mua hàng bắt buộc cũng khó thay thế được những tính toán về hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Những chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển hay đào tạo nhân lực cần hướng tới việc giúp doanh nghiệp Việt có khả năng cạnh tranh để giành được đơn hàng.

Ở phía nhà đầu tư, việc chia sẻ nhu cầu mua hàng và tiêu chí lựa chọn đối tác trong phạm vi phù hợp sẽ giúp quá trình phát triển nhà cung ứng có mục tiêu rõ ràng hơn.

Một nhà máy FDI mới có thể mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành doanh thu, doanh nghiệp Việt vẫn phải trải qua quá trình đánh giá, thử nghiệm và cạnh tranh để được lựa chọn.

Hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư vì thế không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu nhà máy được xây dựng, mà còn ở việc từ những nhà máy ấy, có thêm bao nhiêu doanh nghiệp Việt nhận được đơn hàng và từng bước đảm nhận những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.