Lối đi bị thu hẹp, nông dân gặp khó trong vận chuyển nông sản

Với sự chấp thuận của chính quyền địa phương, một đoạn đầu con kênh được san lấp để tiện việc lưu thông. Tuy nhiên, sau san lấp, lối đi chung tiếp tục bị lấn chiếm, thu hẹp dần, khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp trở ngại.

Kênh Giáo Chỉ ở ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) len lỏi qua nhiều khu vườn, vừa dẫn nước tưới tiêu, vừa giúp vận chuyển nông sản suốt nhiều năm qua bị thu hẹp.

Qua ghi nhận thực tế, đoạn đầu của kênh Giáo Chỉ (dài khoảng 60m) đã được san lấp cát nhưng chiều rộng có điểm chỉ còn trên dưới 0,5m và có những trụ đá ranh giới cắm giữa lối đi, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi lưu thông. Nối tiếp đoạn kênh đã san lấp cát là cây cầu bắc tạm trên mặt nước, chạy dọc theo con kênh. Đây là lối đi để vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp của nhiều nông dân có đất sản xuất phía trong kênh Giáo Chỉ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở Tổ 7, ấp An Thái, hiện có 3.200m2 đất vườn trồng mít (đất từ thời ông nội để lại). Bà Thủy cho biết, trước đây, khu đất này trồng lúa. Ghe chở máy suốt lúa có thể chạy trên kênh Giáo Chỉ để vào tận ruộng, nhưng dần dần mỗi bên lấn một chút khiến lối đi gần như không còn. Hiện, gia đình bà cải tạo khu đất này và trồng mít. Đến kỳ thu hoạch, gia đình phải vác từng trái mít đi vòng nhờ qua đất của các hộ xung quanh để đưa ra đường lớn bán cho thương lái, vừa tốn công sức, vừa đội chi phí sản xuất.

Nông dân phải bắc cầu chạy dọc theo kênh Giáo Chỉ để đi vào canh tác khu vườn của mình.

Tương tự, ông Lê Văn Hiền cũng ở Tổ 7, ấp An Thái đang canh tác 7 công đất trồng sầu riêng cho hay, trước đây, kênh Giáo Chỉ rất rộng rãi nhưng giờ đây đã bị thu hẹp. Suốt nhiều năm qua, việc con kênh ngày càng bị thu hẹp khiến gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc chở phân bón, vật tư nông nghiệp vào chăm sóc vườn cũng như đưa nông sản ra ngoài tiêu thụ khi đến mùa thu hoạch. Hai mùa vụ gần đây, gia đình ông phải đi nhờ qua đất của hộ khác, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể kéo dài.

Kênh Giáo Chỉ chạy len lỏi qua nhiều khu vườn, vừa dẫn nước tưới tiêu, vừa giúp vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân địa phương, kênh Giáo Chỉ là lối đi chính vào nhiều khu vườn trồng cây ăn trái như: sầu riêng, mít, chôm chôm… Tuyến kênh Giáo Chỉ vốn là kênh thủy lợi Nhà nước quản lý, trước kia người dân lưu thông và vận chuyển nông sản hoàn toàn bằng xuồng, ghe. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tình trạng cắm cọc, dựng hàng rào lấn chiếm hai bên bờ khiến lòng kênh dần bị thu hẹp, cỏ cây mọc rậm rạp làm xuồng ghe không thể di chuyển.

Lối đi chung dần bị lấn chiếm khiến việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp khó khăn.

Về vấn đề lối đi tại kênh Giáo Chỉ, trước đây, UBND xã An Khánh (cũ) đã mời các hộ liên quan giải quyết nhiều lần, sau đó thống nhất cho người dân san lấp cát một đoạn dài khoảng 150m thuộc kênh Giáo Chỉ để tạo lối đi vô vườn cây ăn trái (thực tế chỉ san lấp được khoảng 60m). Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn tạo điều kiện để người dân xây dựng đoạn cầu tạm chạy dọc theo kênh Giáo Chỉ để vào vườn.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập xã An Khánh cũ thành xã Tân Nhuận Đông, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các hộ dân liên quan làm việc, cử cơ quan chuyên môn xuống đo đạc, xác định ranh giới và cắm mốc. Tuy nhiên, người dân phản ánh sau khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng rào chắn, lấn chiếm lại tái diễn, khiến việc đi lại vẫn chưa được giải quyết triệt để. Gần đây, người dân tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lối đi trên đoạn kênh đã san lấp.

Theo UBND xã Tân Nhuận Đông, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, địa phương đã chỉ đạo phòng chuyên môn và Ban nhân dân ấp An Thái đến khảo sát thực tế. UBND xã đang tiếp tục rà soát hồ sơ phản ánh của người dân về việc lấn chiếm lối đi, gây cản trở lưu thông và sẽ tổ chức đối thoại với các bên liên quan để xử lý đúng quy định pháp luật.

Với đặc thù canh tác vườn cây ăn trái, việc chỉ có cầu tạm hoặc phải đi nhờ qua đất người khác không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển nông sản hàng hóa. Các hộ dân có đất sản xuất phía trong kênh Giáo Chỉ rất mong các cấp chính quyền sớm đối chiếu hồ sơ địa chính, làm rõ phạm vi đất công và xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm theo đúng mốc giới đã cắm, qua đó mở lại lối đi chung để bà con yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế vườn.