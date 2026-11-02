Lời đề nghị hấp dẫn khiến người phụ nữ ở Phú Thọ phải tìm đến Công an

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29/10/2026, Công an xã Lạc Sơn tiếp nhận tin báo về trường hợp chị B.T.L., trú tại xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, nghi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Qua xác minh, chị L. cho biết trước đó có quen 1 nam thanh niên qua mạng xã hội.

Người này tự giới thiệu đang làm việc tại một ngân hàng lớn, có khả năng hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp. Do có nhu cầu vay 50 triệu đồng để giải quyết công việc cá nhân, chị L. đã đề nghị đối tượng hỗ trợ làm thủ tục vay vốn.

Công an xã Lạc Sơn tuyên truyền, giải thích, vận động chị L. không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu chị L. chuyển trước 5 triệu đồng với lý do chỉnh sửa thông tin cá nhân để đủ điều kiện giải ngân khoản vay. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường có nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị L. đã trình báo vụ việc đến Công an xã Lạc Sơn và được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, phân tích thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời vận động chị L. không chuyển tiền theo yêu cầu, qua đó ngăn chặn nguy cơ thiệt hại về tài sản cho công dân.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là hình thức giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn với những điều kiện hấp dẫn, sau đó yêu cầu nộp tiền trước dưới nhiều lý do như phí làm hồ sơ, phí xác minh thông tin, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân.

Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng; tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng không rõ lai lịch, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu và mã OTP. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng mọi giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.