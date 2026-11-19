Gấu trúc Xin Xin đón sinh nhật lần thứ 36 tại Vườn thú Chapultepec, Mexico City (Mexico), ngày 4/7. (Nguồn: Getty Images)

Vườn thú Chapultepec tại thủ đô Mexico City hiện là nơi sinh sống của Xin Xin, gấu trúc cái 36 tuổi. Đây là hậu duệ cuối cùng của đàn gấu trúc được Trung Quốc đưa đến Mexico năm 1975 và được xem là cá thể gấu trúc khổng lồ duy nhất trên thế giới không thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ đưa thêm một cá thể gấu trúc đến vườn thú này.

Bà Sheinbaum cho biết, năm 2027 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mexico - Trung Quốc, là cột mốc có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Mexico, hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác du lịch và đề nghị Trung Quốc hỗ trợ thêm gấu trúc cho Vườn thú Chapultepec trong khuôn khổ hợp tác song phương. Bà đánh giá cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, thân tình và thẳng thắn.

Cũng trong cuộc gặp hôm 17/11, Tổng thống Sheinbaum nhận định quan hệ Mexico - Trung Quốc đang bước vào “một kỷ nguyên mới”. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Ngoại giao gấu trúc

Ngoại giao gấu trúc là chiến lược để Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia. (Nguồn: Getty Images)

Từ những năm 1940, Trung Quốc bắt đầu gửi tặng gấu trúc cho các quốc gia nhằm củng cố quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, từ thập niên 1980, Bắc Kinh chuyển sang hình thức cho các nước mượn gấu trúc trong thời hạn nhất định, đi kèm khoản đóng góp tài chính phục vụ các chương trình bảo tồn loài vật này trong môi trường tự nhiên.

Chính sách trên được đánh giá đã góp phần vào những nỗ lực bảo tồn gấu trúc. Năm 2021, Trung Quốc đưa loài vật này ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Gấu trúc khổng lồ có nguồn gốc từ các khu rừng ôn đới ở Đông Á. Trong tự nhiên, loài động vật có bộ lông đen trắng đặc trưng này thường không di chuyển trên những quãng đường dài. Tuy nhiên, nhiều cá thể đã được đưa đến các vườn thú trên thế giới thông qua chương trình ngoại giao gấu trúc – một chiến lược được Bắc Kinh sử dụng trong nhiều thập niên nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia.

Câu chuyện của Mexico là một ví dụ tiêu biểu. Năm 1975, Trung Quốc tặng nước này một cặp gấu trúc khổng lồ mang tên Ying Ying và Pe Pe. Chính quyền Mexico City cho biết, món quà là một phần trong thỏa thuận ngoại giao, tượng trưng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

(theo Euronews)