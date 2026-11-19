Theo ông Ngô Thường San – nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM) câu nói ấy là một tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị Lãnh tụ kính yêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp dầu lửa Baku (Azerbaijan) năm 1959 (Ảnh tư liệu)

Nhìn ra xu thế năng lượng của thế giới

Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc đó, thập niên 1950, thế giới bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Động lực trung tâm của sự phát triển đó chính là dầu khí, nguồn nhiên liệu bắt đầu thay thế dần vai trò của than đá để trở thành "vàng đen", mạch máu của các nền kinh tế hiện đại.

Thời điểm ấy, Dầu khí trở thành công cụ giành giật quyền lợi giữa các nước có dầu nhưng nghèo và những nước không có dầu nhưng có ngành công nghiệp dầu khí phát triển. Địa chính trị năng lượng toàn cầu biến động sâu sắc với sự tranh giành quyền lợi giữa một bên là khối các quốc gia tiêu thụ và sở hữu công nghệ, đại diện là nhóm "7 chị em" (The Seven Sisters) - 7 tập đoàn dầu mỏ khổng lồ phương Tây thống trị thị trường năng lượng toàn cầu lúc bấy giờ như Exxon Mobill, Royal Dutch Shell, BP, Chevron, ... nắm giữ tiềm lực công nghệ và thị trường. Bên kia là khối các quốc gia sở hữu tài nguyên như OPEC ở Trung Đông cùng một số nước ngoài khu vực Trung Đông như Indonesia hay Ecuador, liên tục đấu tranh giành quyền lợi về Dầu khí.

Bối cảnh đó cho thấy, Bác đã nhìn thấy dầu khí trở thành công cụ chiến lược và động lực để phục hồi và phát triển kinh tế, do đó, khi đi thăm Liên Xô, Bác đã chọn thăm Baku – trung tâm công nghiệp dầu khí lâu đời và hiện đại bậc nhất thế giới thời bấy giờ. Baku chính là nơi Hít-le từng quyết tâm đánh chiếm nhằm bóp nghẹt "yết hầu" năng lượng của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Việc lựa chọn ghé thăm Baku chứng tỏ Bác đã nắm bắt vai trò của dầu khí đối với vận mệnh kinh tế của đất nước và khi đến Baku Bác đặt vấn đề ngay lập tức: “Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Baku”.

Tư duy vượt thời đại: Hướng tầm nhìn ra biển lớn

Ông Ngô Thường San: nhận định của Bác không xuất phát từ sự cảm tính, mà dựa trên sự phân tích khoa học, nhạy bén trước các xu hướng kinh tế và địa lý - địa chất thế giới thời kỳ đó

Một chi tiết vô cùng sâu sắc trong tư duy của Bác chính là sự khẳng định Việt Nam có biển là nhất định sẽ có dầu.

Vào những năm 1950, hầu hết trữ lượng dầu lớn trên thế giới vẫn đang được khai thác ở đất liền, đặc biệt là vùng Trung Đông. Tuy nhiên, các quốc gia đi đầu về công nghệ dầu khí đã bắt đầu tầm nhìn vươn ra đại dương. Sự xuất hiện của vùng dầu Biển Bắc (North Sea) với mỏ Ekofisk đi vào lịch sử đã mở ra kỷ nguyên thăm dò dầu khí biển nông và biển sâu tại Châu Âu.

Bác đã quan sát thực tế tại Baku – một vùng biển nội lục như Biển Caspian chỉ có vài trăm kilômét bờ biển nhưng đã đóng góp hơn 10 triệu tấn dầu mỗi năm cho Liên Xô. Từ hình ảnh Baku, Bác đối chiếu với địa chính trị Việt Nam, nơi sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa rộng lớn trên Biển Đông, thì biển Việt Nam nhất định có dầu. Cho thấy, khẳng định của Bác không xuất phát từ sự cảm tính, mà dựa trên sự phân tích khoa học, nhạy bén trước các xu hướng kinh tế và địa lý - địa chất thế giới thời kỳ đó.

Tầm nhìn của Bác không dừng lại ở ý tưởng, mà ngay lập tức được hiện thực hóa bằng hành động ngoại giao chiến lược. Bác đề nghị Liên Xô chuẩn bị nguồn lực giúp Việt Nam tìm kiếm, khai thác và chế biến dầu ngay khi đất nước hòa bình lập lại.

Lời dặn lịch sử của Bác Hồ tại Baku năm 1959 đã đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Trải qua nhiều thập kỷ, sự lớn mạnh vượt bậc của PETROVIETNAM, ngành Dầu khí Việt Nam, chính là minh chứng sống động nhất cho tầm nhìn chiến lược của Người. Lời Bác đã trở thành kim chỉ nam để các thế hệ “những người đi tìm lửa” biến tài nguyên, trí tuệ và công sức thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, thậm chí là “cứu cánh” của nền kinh tế ở những thời khắc lịch sử đặc biệt. Những giá trị ấy vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp, trở thành một phần trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và củng cố nền tảng độc lập, tự chủ của nền kinh tế quốc gia.